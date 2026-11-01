"Беларусь делает реально важную работу". Американский журналист о гуманитарной миссии в Алешках

Как сообщалось, Беларусь присоединилась к гуманитарной операции в Алешках. Минск является активным участником этого международного процесса. Именно территория Беларуси 29 октября стала отправной точкой в большом маршруте гуманитарной операции. Белорусская сторона создала все необходимые условия для проведения первых очных контактов представителей Москвы и Киева, оказав всестороннее содействие и выступив гарантом безопасности. Гуманитарная операция осуществилась в том числе благодаря выстроенным доверительным отношениям между Беларусью и Украиной. В этой связи удалось обеспечить безопасность проводимых мероприятий и в очередной раз спасти жизни людей.-0-





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Фото Марины Васильевой и Виталия Пивоварчика Фото Марины Васильевой и Виталия Пивоварчика