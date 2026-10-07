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Баранец о последствиях протестов во Франции: либо Макрон уйдет, либо ситуация продолжит ухудшаться

Опубликовано:

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Общество
07 октября 2026, 15:08

Баранец о последствиях протестов во Франции: либо Макрон уйдет, либо ситуация продолжит ухудшаться

Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте БЕЛТА "В теме" военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец высказал предположение, к чему могут привести продолжающиеся протесты во Франции.
"Если говорить о последствиях протестов во Франции, то могут быть только два варианта: либо Макрон уйдет, и его кто-нибудь заменит, либо он останется, и ситуация будет только ухудшаться", - сказал Виктор Баранец.

Военный обозреватель обратил внимание, что уже достаточно длительное время во Франции не прекращаются протесты старшеклассников, против которых полиция применяет в том числе слезоточивый газ и гранаты. "Когда государство применяет столь жесткие карательные меры к подросткам, это говорит о кризисе управления и большом противоречии между властью и всеми слоями общества, включая даже детей. А ведь из этих ребят вырастут серьезные люди, которые потом более осознанно и решительно будут продолжать эту линию", - подчеркнул он. 

Виктор Баранец упомянул Германию, где в конце сентября более 45 тыс. школьников в 100 городах приняли участие в акциях протеста против возможного восстановления обязательной воинской повинности. Кроме того, в национальный праздник - День германского единства - в Берлине, Бремене и других городах прошли демонстрации, в том числе против наращивания военных расходов и поставок оружия Украине.

"Все чаще звучат лозунги о том, что европейцам не нужна чужая война, что они должны заниматься своими проблемами, а не украинскими. Что я могу сказать? Европа начинает потихоньку пробуждаться", - заключил эксперт. 

Как сообщалось, протесты старшеклассников во Франции спровоцированы накоплением недовольства, связанного с ухудшением условий обучения, в их числе переполненность классов, ветхое состояние зданий, отсутствие отопления и вентиляции, протекающие потолки, нехватка стульев и парт, перегруженное расписание и нехватка учителей. Позже к старшеклассникам присоединились и студенты университетов. Протесты привели к ожесточенным столкновениям в ряде городов. По меньшей мере 215 учащихся были ранены. Задержаны тысячи человек.

Глубокую обеспокоенность массовыми арестами несовершеннолетних во Франции выразило Министерство иностранных дел Беларуси 2 октября. "Министерство иностранных дел Республики Беларусь с глубокой обеспокоенностью отслеживает события во Франции. Поступающие данные, включая число задержанных участников протестов, приближающееся к 3 тыс. человек, среди которых значительную часть составляют несовершеннолетние, свидетельствуют о крайней степени накала в обществе. Очевидно, что акции вызваны системными проблемами в образовании. Однако вместо диалога с обществом французские власти прибегают к массовым произвольным арестам, что лишь усиливает радикализацию протестов", - говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства. 

В белорусском МИД призвали французские власти незамедлительно освободить всех несовершеннолетних, задержанных в ходе протестов, провести беспристрастное расследование фактов чрезмерного применения силы, особенно в отношении подростков, перейти к цивилизованному диалогу с учащимися, их родителями и профсоюзами для решения проблем в системе образования.-0-
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