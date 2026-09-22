22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 25 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Банковский процессинговый центр.
С 2.00 до 6.30 25 сентября будут проводиться плановые технологические работы на оборудовании сети передачи данных центра. В этот промежуток возможны кратковременные прерывания в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, в предоставлении услуг контакт-центра.
Банковский процессинговый центр приносит извинения за возможные неудобства.-0-
Общество
22 сентября 2026, 16:50
Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 25 сентября
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