22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 25 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Банковский процессинговый центр.



С 2.00 до 6.30 25 сентября будут проводиться плановые технологические работы на оборудовании сети передачи данных центра. В этот промежуток возможны кратковременные прерывания в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, в предоставлении услуг контакт-центра.



Банковский процессинговый центр приносит извинения за возможные неудобства.-0-