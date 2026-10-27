Банк развития запустил второй сезон образовательного проекта "Разумеры"

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси дали старт второму сезону образовательного проекта "Разумеры 2.0" с расширением географии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Банка развития.



Команда пополнилась 17 студентами. "Важной особенностью нового набора стало то, что студенты работают не только в центральном аппарате, но и структурных подразделениях филиалов в Минске, Витебске, Бресте и Гродно", - рассказали в пресс-службе.



На первой встрече студенты презентовали свои компетенции и обозначили ключевые ориентиры на ближайшие три месяца, а также получили задание. Молодым людям предстоит подготовить презентации спринта "Скрытый чемпион". Эта задача станет логическим продолжением работы первого сезона, где студенты выявляли и анализировали перспективные белорусские предприятия с высоким потенциалом роста. Некоторые из найденных ранее компаний уже стали клиентами банка.



"Смотрите на процессы шире, мыслите нестандартно и действуйте на опережение здесь и сейчас. Главный приоритет - непрерывное саморазвитие. Наша цель заключается в том, чтобы по итогам проекта вы сформировались как востребованные профессионалы и в дальнейшем остались в команде Банка развития или продолжили карьеру у наших партнеров и клиентов", - отметил председатель правления банка Сергей Столярчук.



Проект доказывает свою эффективность: студенты первого сезона продолжают успешно работать в Банке развития. Для каждого из них сформированы индивидуальные карьерные треки и определены векторы профессионального роста.



Как сообщалось, "Разумеры" - первый в стране студенческий финансовый отряд. В приоритете при отборе в студотряд были не столько оценки в зачетке, сколько гибкость мышления, креативность и личностные качества. Студенты работают в четырех ключевых подразделениях Банка развития, решая реальные, а не учебные задачи, и параллельно участвуют в интенсивной акселерационной программе председателя правления банка. Каждый месяц "разумеры" проходят тематический спринт, который напрямую связан с основными задачами банка.-0-