Банк БелВЭБ существенно улучшил условия по кредитам на недвижимость: максимальный срок финансирования увеличен с 20 до 25 лет.
Данное решение принято в целях повышения доступности ипотеки для более широкого круга заемщиков, так как позволяет существенно сократить размер ежемесячных платежей по кредиту и нагрузку на семейный бюджет соответственно.
Внимание! При кредитовании недвижимости в рамках партнерских программ и при рефинансировании кредитов на недвижимость максимальный срок остался прежним - 20 лет.
Банк БелВЭБ финансирует строительство или приобретение жилой недвижимости, дачи, садового домика, гаража (машино-места). Сумма кредита - до 90% от стоимости объекта, в пределах платежеспособности клиента.
Кредит можно оформить в любом сервисном офисе банка. При этом банк предлагает гибкий подход к обеспечению: клиент сам выбирает между поручительством и залогом.
Ставка по кредиту на недвижимость "Уласная маёмасць" (по состоянию на 09.09.2026) составляет 14,5% годовых (СР + 5,25%).
При приобретении жилья через агентство недвижимости, а также при размещении объявления о приобретаемой недвижимости на площадке Kufar процентная ставка составит 14,3% годовых (СР + 5,05%). Для финансирования по сниженной ставке дополнительно к стандартному пакету документов необходимо предоставить соглашение/договор между клиентом и агентством недвижимости.
Также напоминаем, что особой популярностью в Банке БелВЭБ пользуется услуга "Безопасная сделка". Она предназначена для обеспечения надежных и прозрачных валютно-обменных операций при заключении сделок купли-продажи, таких как покупка недвижимости или автотранспорта.
Подробную информацию об условиях кредитования можно получить в контакт-центре Банка БелВЭБ по номерам телефонов: +375 (17) 215-61-15 или 205 (для абонентов МТС, Life, А1).
Общество
17 сентября 2026, 09:00
Банк БелВЭБ увеличил максимальный срок кредитования недвижимости до 25 лет
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