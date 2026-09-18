Бактериальная инфекция может присоединяться быстрее. Эксперт об особенностях ожидаемого вируса гриппа

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По ее словам, бактериальные инфекции часто сопровождают вирус гриппа. Грипп или другая респираторная инфекция ослабляет иммунитет и нарушает функцию эпителия дыхательных путей, и в результате микрофлора, даже собственная, размножается легче. Бактериальная инфекция получает возможность развиваться и вызывать осложнения.
С 1970-х годов в человеческой популяции циркулируют три вируса гриппа - А(H1N1) и А(H3N2) и вирус гриппа B. Они циркулируют одновременно, но в отдельные периоды активность того или иного возбудителя может быть выше.
В прошлом эпидемическом сезоне в Беларуси активно циркулировал вирус гриппа H3N2, который появился уже осенью, но подъем заболеваемости наступил в традиционные для страны сроки - конец января - февраль. В конце эпидемического сезона в циркуляцию включился вирус гриппа В линии B/Виктория.
"Поскольку вирус гриппа А(H3N2) циркулировал активно в прошлом эпидемическом сезоне, полагаем, что вероятность его активной циркуляции в этом сезоне будет уже ниже и преимущественно должен циркулировать вирус гриппа H1N1, который будет доминировать среди вирусов гриппа А. Вирус гриппа В также может участвовать в циркуляции. Как правило, вирусы гриппа В присоединяются к концу эпидемического сезона, вызывая вторую волну подъема заболеваемости в конце зимы и весной", - пояснила эксперт.
Наталья Шмелева отметила, что среди вирусов гриппа В сейчас циркулирует только одна эволюционная линия - B/Виктория. С марта 2020 года циркуляция второй эволюционной линии - B/Ямагата - приостановилась и соответственно случаев заражения этим вирусом зарегистрировано не было. Поэтому современные вакцины содержат, как правило, три возбудителя. Часть вакцин остается четырехвалентной, поскольку необходима процедура перерегистрации.
"Однако нужно сказать, что целесообразности гоняться за четырехвалентной вакциной в современной эпидемической ситуации нет. Любая вакцина актуальна, поскольку штаммовый состав каждой вакцины идентичный и отличается она только количеством вирусов - три либо четыре", - заметила заведующая лабораторией.
С учетом циркуляции только трех вирусов Всемирная организация здравоохранения считает, что нецелесообразно использовать четырехвалентные вакцины, поскольку это удорожает производство вакцин. "Дороже вакцины - меньший охват людей вакцинацией - меньшая доступность вакцин", - пояснила Наталья Шмелева.
Вакцины, которые применяются в Беларуси, эффективны и за годы использования зарекомендовали себя с хорошей стороны, подчеркнула она.-0-
Фото Валерии Куневич