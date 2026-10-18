Бабье лето ушло, но тепло не сдается. Чем удивит погода на следующей неделе, рассказал синоптик

По его словам, в понедельник Беларусь окажется под влиянием области высокого атмосферного давления, которая защитит страну от дождей. "Небольшие дожди пройдут лишь на юго-востоке. Под утро местами возможен туман. Ветер северный, северо-восточный, умеренный. Ночью - от плюс 2 градусов на севере до плюс 10 на юге. В середине дня - от плюс девяти градусов в Витебской области до плюс 14 на юге Брестской и Гомельской областей", - рассказал синоптик.
Во вторник скажется влияние прохладного антициклона с центром над странами Балтии. "Будет преобладать переменная облачность. Дожди маловероятны. Ветер северо-восточный, слабый. Влажность воздуха - до 70%. Утром местами туман. Ночью - от минус 1 градуса в северных районах до плюс 7 в южных. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 9 градусов в Витебской области и до плюс 12-14 градусов в Брестской и Гомельской областях", - сообщил Дмитрий Рябов.
В среду на погоду повлияет периферия антициклона с центром на северо-западе России. "Ожидается переменная облачность, существенных осадков не будет. Ночью и утром местами туман, влажность воздуха - до 90%. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный. Ночью температура составит от нуля до плюс 7 градусов. Днем - от плюс 9 на северо-западе страны до плюс 14 на юге Гомельской области", - рассказал он.
По предварительному прогнозу синоптика, в начале второй половины недели погоду продолжит определять область высокого атмосферного давления.
В четверг будет облачно. "В большинстве районов дожди маловероятны. Ветер сменит направление с северо-восточного на юго-восточное, будет умеренным. Ночью и утром вероятны туманы. Влажность воздуха высокая. Ночью - от плюс 2 до плюс 8 градусов. В середине дня - от плюс 11 градусов на северо-востоке страны до плюс 15-17 градусов в Гродненской и Брестской областях", - отметил Дмитрий Рябов.
В пятницу погоду продолжит формировать область высокого атмосферного давления. "Существенных осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, умеренный. Ночью и утром местами туман, видимость - до полукилометра. Температура воздуха ночью и утром составит от плюс 3 до плюс 8 градусов. В середине дня потеплеет до плюс 11 градусов на севере страны и до плюс 16 на юго-западе", - сообщил синоптик.
В выходные погода начнет портиться. "Ожидается влияние ненастного атмосферного фронта. Медленно двигаясь с запада на восток через Беларусь, он принесет ухудшение погоды", - объяснил Дмитрий Рябов.
В субботу ожидаются переменная облачность, на западе страны - дожди. "На остальной территории существенных осадков не будет. Ночью и утром местами туман. Ветер южных направлений, умеренный. Влажность воздуха - до 80%. Температура ночью составит от плюс 3 до плюс 7 градусов, днем - от плюс 11 градусов на севере Беларуси до плюс 16 градусов на юге", - отметил он.
В воскресенье сохранится влияние атмосферного фронта. "Будет облачно. В большинстве районов пройдут дожди. Ночью и утром местами туман, видимость - до полукилометра. Ветер сменится с южного на западный и северо-западный, умеренный. Ночью - от плюс 4 до плюс 9 градусов. В середине дня - от плюс 10 градусов в Гродненской области до плюс 17 градусов в Гомельской", - рассказал синоптик.-0-
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