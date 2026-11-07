Азаров: в Украине правоохранительные органы превратились в органы нарушений права 

Эксперт рассказал, что в Территориальных центрах комплектования и соцподдержки (ТЦК) держат порой просто пойманных на улице мужчин призывного возраста, под пытками заставляют подписать "добровольное" согласие идти на фронт", - отметил Николай Азаров.
Бывший премьер-министр Украины подчеркнул, что весь народ боится того, что происходит в стране. "В таком запуганном состоянии находится народ Украины. Часть обмануты, часть - "моя хата с краю", а часть просто молчат, прекрасно все понимая, и стараются не высовываться. И это значительная часть, она составляет очень серьезный пласт, на котором и держится киевский режим", - сказал Николай Азаров.
При этом украинцы знают, что происходит, и не удивляются, когда в интернете появляются ролики, где мужчин хватают на улицах и куда-то уводят. Мало кто задумывается, по словам эксперта, что потом происходит с этими людьми. "И почему же мы думаем, что это все было цивилизованно? Да не могло это быть цивилизованно с самого начала, потому что пришел нацистский режим. И он вел себя так, как должен был бы вести, чтобы запугать население. И он его реально запугал. И ответственность за создание этого режима лежит не только на Зеленском, она лежит и на кураторах - администрации Германии, Европейского союза, НАТО в целом", - подчеркнул эксперт.
Николай Азаров также обратил внимание, что в Украине немало людей, считающих, что киевский режим все делает правильно, а жестокость "правоохранителей" оправдывают военным положением. "Люди расчеловечены. И обычные человеческие чувства и качества перевернуты с ног на голову", - сказал он.-0-