Азаров: в Украине правоохранительные органы превратились в органы нарушений права 

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине правоохранительные органы давно нарушают права и запугивают граждан, а не защищают. Такое мнение в проекте БЕЛТА "В теме" высказал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.Он прокомментировал ситуацию с секретными тюрьмами на территории Украины и резонансные случаи, когда представителей Нацгвардии уличали в пытках над гражданами. "Украина - страна, в которой правоохранительные органы превратились в органы нарушений права. Что такое Национальная гвардия? Это подразделение полиции. А что такое полиция? Это по Конституции и законодательству правоохранительный орган. То есть тот самый, который не то что сам не может нарушать право, законы, Конституцию, но он обязан контролировать соблюдение законов и правопорядка другими гражданами. А здесь же получилось искажение этой позиции, то есть они превратились в организованную преступную группировку", - сказал он.По его словам, большая часть украинцев поддалась на пропаганду, соглашаясь, что якобы уклонистов от службы в армии "перевоспитывают и лечат" в подобных тайных тюрьмах.Эксперт рассказал, что в Территориальных центрах комплектования и соцподдержки (ТЦК) держат порой просто пойманных на улице мужчин призывного возраста, под пытками заставляют подписать "добровольное" согласие идти на фронт", - отметил Николай Азаров.Бывший премьер-министр Украины подчеркнул, что весь народ боится того, что происходит в стране. "В таком запуганном состоянии находится народ Украины. Часть обмануты, часть - "моя хата с краю", а часть просто молчат, прекрасно все понимая, и стараются не высовываться. И это значительная часть, она составляет очень серьезный пласт, на котором и держится киевский режим", - сказал Николай Азаров.При этом украинцы знают, что происходит, и не удивляются, когда в интернете появляются ролики, где мужчин хватают на улицах и куда-то уводят. Мало кто задумывается, по словам эксперта, что потом происходит с этими людьми. "И почему же мы думаем, что это все было цивилизованно? Да не могло это быть цивилизованно с самого начала, потому что пришел нацистский режим. И он вел себя так, как должен был бы вести, чтобы запугать население. И он его реально запугал. И ответственность за создание этого режима лежит не только на Зеленском, она лежит и на кураторах - администрации Германии, Европейского союза, НАТО в целом", - подчеркнул эксперт.Николай Азаров также обратил внимание, что в Украине немало людей, считающих, что киевский режим все делает правильно, а жестокость "правоохранителей" оправдывают военным положением. "Люди расчеловечены. И обычные человеческие чувства и качества перевернуты с ног на голову", - сказал он.-0-