Азаров про конфликт в Украине: для Беларуси особенно важно, чтобы в соседнюю страну пришел мир

Говоря о возможном завершении вооруженного конфликта в Украине и его последствиях, Николай Азаров подчеркнул, что украинскому народу придется без помощи Евросоюза возрождать свое фактически уничтоженное государство. Схожий посыл на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности озвучил и Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что никто из западных стран не станет восстанавливать Украину, а помочь в этом смогут в первую очередь белорусы и россияне. Говоря о возможном завершении вооруженного конфликта в Украине и его последствиях, Николай Азаров подчеркнул, что украинскому народу придется без помощи Евросоюза возрождать свое фактически уничтоженное государство. Схожий посыл на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности озвучил и Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что никто из западных стран не станет восстанавливать Украину, а помочь в этом смогут в первую очередь белорусы и россияне.





Бывший украинский премьер-министр акцентировал внимание, что в его родной стране действующий режим направлен на уничтожение своих же граждан. "В Украине сейчас создан типично карательный нацистский режим, - подчеркнул он, рассказав, как действуют так называемые охранные отряды, которые силой разгоняют любые манифестации, и что существуют подобные подразделения практически в каждом крупном городе. Простые украинцы хорошо об этом знают и боятся как раз бойцов таких карательных бригад, потому что те не просто избивают, а жестоко и безнаказанно убивают людей. - Вот такой режим создали, и теперь мы удивляемся, кто страну будет восстанавливать. Александр Григорьевич абсолютно правильно говорит, что, кроме самих украинцев и помощи со стороны братских народов, помочь Украине некому. Но кому помогать? Вот этому режиму?"





Николай Азаров также отметил, что для Беларуси особенно важно, чтобы в соседнюю страну пришел мир. "Беларусь - соседка Украины. И по тому, что происходит в соседней стране, с которой Беларусь граничит и имела раньше огромные отношения, абсолютно понятно беспокойство (Президента Беларуси. - Прим. БЕЛТА)", - сказал он.





Касаясь темы переговоров, эксперт выразил согласие со словами Александра Лукашенко, что Минск может стать хорошей площадкой для мирных договоренностей. И доказательство тому - участие республики в различных миротворческих миссиях.-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова помочь восстановить страну после установления мира и, как никто, заинтересована в урегулировании украинского конфликта. Таким мнением в проекте БЕЛТА "В теме" поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.