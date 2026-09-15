Автомобиль с крупной партией мяса без документов остановили сотрудники ГАИ в Полоцком районе

15 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе сотрудники ГАИ остановили автомобиль с крупной партией мяса без сертификатов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.





Сотрудники отдела ГАИ Полоцкого РОВД вблизи деревни Коллективная остановили автомобиль под управлением 48-летнего новополочанина. Они обнаружили, что мужчина перевозил мясо весом около 1,5 т без соответствующих документов. Автомобиль и груз задержаны, по данному факту проводится проверка.





Перевозка мяса КРС без документов на территории Беларуси влечет за собой административную либо уголовную ответственность. В соответствии со ст.16.28 КоАП ввоз подконтрольных ветеринарному контролю (надзору) товаров без разрешения на их ввоз, предусмотрен штраф до 30 базовых величин. В соответствии со статьей 13.12 КоАП Республики Беларусь за транспортировку товаров (включая мясную продукцию) без требуемых сопроводительных документов, подтверждающих легальность приобретения, предусмотрен штраф до 30 базовых величин. Без подтверждения происхождения мясо подлежит утилизации.-0-