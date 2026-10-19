Автомобиль, готовый к белорусским дорогам: почему выбирают HAVAL4×4, зимний пакет и 0,001%. Чем HAVAL отвечает условиям

Автомобиль для Беларуси должен быть надежным, теплым зимой, вместительным, безопасным и проходимым - именно это предлагает HAVAL. Модели бренда производятся на заводе полного цикла в ЕАЭС и полностью адаптированы к белорусским условиям:

надежные бензиновые турбированные двигатели;

оцинкованный кузов с гарантией от сквозной коррозии 6 лет;

расширенный зимний пакет с подогревами всего, что нужно;

версии с полным приводом 4x4 для поездок за город;

сервисное обслуживание в каждом областном центре Беларуси, 5 лет сервисной поддержки от официального дилера.

Удобные программы финансирования



HAVAL предлагает несколько комфортных программ финансирования от 0,001%: не нужно думать о ставках, сравнивать условия и считать переплаты.

Лизинговая программа "Рассрочка до 4 лет". Программа позволит разбить оплату на длинный срок, и при этом стоимость автомобиля почти не изменится: ваша переплата по программе составит всего от 0,001%. Простой кредит от 0,99% в рублях с комфортным платежом. Доступны программы с авансом от 0%, автомобиль можно оформить даже без первоначального взноса. Для бизнеса: программы от 0,1% на 3 года для организаций и ИП с быстрым одобрением и гибкими условиями.



Одновременно вы можете воспользоваться программой обмена автомобилей трейд-ин и сдать в зачет ваше старое авто. Вырученная сумма будет зачислена в качестве аванса по договору лизинга на новый HAVAL. Получить расчет можно, обратившись по телефону +375 29 622-97-06 или заполнив заявку на сайте

HAVAL JOLION: технологии на каждый день



HAVAL JOLION уже несколько лет остается одной из самых востребованных моделей бренда. Причина проста: автомобиль сочетает современный дизайн, просторный салон, богатое оснащение и доступную стоимость.

Автомобиль оснащен мощным турбированным бензиновым двигателем 1,5 л, механической или роботизированной коробкой передач на выбор, передним или полным приводом. В комплектации - пакеты обогревов, современная мультимедиа, камеры кругового обзора, двухзонный климат-контроль, усиленная антикоррозийная защита кузова.

HAVAL DARGO: уверенность на любых дорогах





HAVAL DARGO - надежный спутник в городе и на бездорожье: интеллектуальный полный привод 4×4 и 8 режимов движения делают его идеальным для любых дорог, клиренс 200 мм и мощный 2,0 литровый турбированный двигатель уверенно справляются с препятствиями и полной загрузкой.

Просторный салон, большой багажник и полный зимний пакет обеспечивают комфорт для всей семьи, а современные системы безопасности - автоматическое торможение, адаптивный круиз контроль, камеры кругового обзора добавляют уверенности за рулем.



HAVAL F7: комфорт и практичность





HAVAL F7 предлагает просторный салон и крупный багажник, сочетая комфорт и практичность. Кроссовер оснащен подключаемым полным приводом, панорамной крышей, электроприводом сидений, мультимедийной системой с большим экраном, камерами кругового обзора (360°), адаптивным круиз‑контролем и современными системами безопасности ADAS.

HAVAL F7x: спортивный характер





Кроссовер в стильном кузове-купе HAVAL F7x оснащен 231-сильным турбированным двигателем и разгоняется до 100 км/ч за 7,8 секунды. В числе особенностей модели - интеллектуальный полный привод, панорамная крыша, вентиляция сидений, электропривод багажника, камеры кругового обзора и широкий набор электронных ассистентов водителя.