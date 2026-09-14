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Автомобиль, готовый к белорусским дорогам: почему выбирают HAVAL

Опубликовано:

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Общество
14 сентября 2026, 09:00

Автомобиль, готовый к белорусским дорогам: почему выбирают HAVAL

Время реализовывать планы! В сентябре технологичные кроссоверы HAVAL можно приобрести с выгодой до 6800 рублей или по программам финансирования от 0,001%. 
1. ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БЕЛАРУСИ 
  • Мощные двигатели. Турбированные бензиновые двигатели автомобилей HAVAL дарят уверенную динамику, а соответствие стандарту Евро‑6 помогает снизить расход топлива.
  • Версии 4×4 с интеллектуальной системой полного привода автоматически распределяют тягу между колесами. Это значит, что сцепление сохраняется на снегу, грязи, мокрой дороге и неровном покрытии без лишних усилий со стороны водителя.
  • Надежный кузов с высокой защитой от коррозии. Заводской антикор, оцинкованный кузов и 6‑летняя гарантия от сквозной коррозии станут надежной страховкой от сложного белорусского климата: реагентов, высокой влажности и перепадов температур. 
  • Комфорт в любую погоду. Полный зимний пакет (подогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя) сделает даже морозные дни комфортными. А климат‑контроль и вентиляция сидений помогут поддерживать идеальный микроклимат в салоне круглый год.
  • Безопасность как стандарт. В автомобилях HAVAL безопасность не опция, а база: прочный каркас кузова, подушки безопасности уже в базовых комплектациях, а также современные ассистенты вождения: контроль полосы, предупреждение о столкновении, камеры кругового обзора.  
2. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТ 0,001%

Если для покупки автомобиля необходимо дополнительное финансирование, HAVAL предлагает готовые программы с минимальной переплатой. Не нужно разбираться в ставках и сложных условиях, просто не переплачивайте.
  1. Лизинговая программа "Рассрочка до 4 лет". Программа позволит разбить оплату на длинный срок, и при этом стоимость автомобиля почти не изменится: ваша переплата по программе за весь срок составит всего от 0,001%*.
  2. Простой кредит со ставкой от 0,99% в рублях с комфортным платежом. Доступны программы с авансом от 0%, автомобиль можно оформить даже без первоначального взноса. 
  3. Для бизнеса: программы от 0,1% на 3 года для организаций и ИП с быстрым одобрением и гибкими условиями. Графики платежей подбираются индивидуально для каждого клиента.
Одновременно вы можете воспользоваться программой обмена автомобилей трейд-ин и сдать в зачет ваше старое авто. Получить расчет можно, обратившись по телефону +375 29 132-23-32 или заполнив заявку на сайте.

3. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДЛЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ
HAVAL JOLION: технологии на каждый день

HAVAL JOLION уже несколько лет остается одной из самых востребованных моделей бренда. Причина проста: автомобиль сочетает современный дизайн, просторный салон, богатое оснащение. В наличии версии с МТ или с "роботом", передним или полным приводом на выбор. В комплектациях - пакеты обогревов (сидений, руля, лобового стекла), современная мультимедиа, камеры кругового обзора и парктроники, двухзонный климат-контроль, усиленная антикоррозийная защита кузова.
HAVAL DARGO: уверенность на бездорожье

HAVAL DARGO - надежный спутник в городе и на бездорожье: интеллектуальный полный привод 4×4 и 8 режимов движения ("эко", "спорт", "стандарт", "снег", "грязь", "песок", "трава/гравий", "ухабы") делают его подходящим для сложных дорог, клиренс 200 мм и мощный 2,0-литровый турбированный двигатель уверенно справляются с препятствиями и полной загрузкой. 

Просторный салон, большой багажник и полный зимний пакет обеспечивают комфорт для всей семьи, а современные системы безопасности - автоматическое торможение, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора добавляют уверенности за рулем.
HAVAL F7: комфорт и практичность для большой семьи

HAVAL F7 предлагает просторный салон и крупный багажник, сочетая комфорт и практичность. Кроссовер оснащен передним или подключаемым полным приводом 4х4 на выбор, панорамной крышей, электроприводом сидений, мультимедийной системой с большим экраном, камерами кругового обзора (540°), адаптивным круиз‑контролем и современными системами безопасности ADAS.
HAVAL F7x: стильный кросс-купе

Кроссовер в кузове-купе HAVAL F7x оснащен 231-сильным турбированным двигателем и разгоняется до 100 км/ч за 7,8 секунды. В числе особенностей модели - интеллектуальный полный привод 4х4, панорамная крыша, вентиляция сидений, электропривод багажника, камеры кругового обзора и широкий набор электронных ассистентов водителя (адаптивный круиз-контроль, функция контроля усталости водителя, удержание в полосе, функция предотвращения столкновений, функция безопасного опережения крупногабаритного транспорта и другие).
4. КОМФОРТНОЕ ВЛАДЕНИЕ: 5 ЛЕТ СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Отдельное преимущество автомобилей HAVAL - это надежный кузов с высокой защитой от коррозии. Автомобили хорошо подготовлены к эксплуатации в холодном климате, где зимой дороги активно обрабатываются реагентами. Уверенность владельцев подкреплена комплексной сервисной поддержкой:
  • 5 лет поддержки: официальная гарантийная и сервисная поддержка от производителя;
  • 6 лет гарантии от сквозной коррозии независимо от пробега;
  • наличие запасных частей: быстрые поставки напрямую с российского завода, в наличии большие склады запасных частей и материалов;
  • программа "Помощь на дороге" с широким покрытием. 
Официальные Сервисные центры работают во всех областных городах Беларуси.

5. ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ В БЕЛАРУСИ

Записывайтесь на тест-драйв HAVAL в салонах Минска и областных городов.

Минск, пр-т Дзержинского, 132/1; +375293966040
Минск, ул. Притыцкого, 27А; +375 44 784-44-45
Минск, ул. Ваупшасова, 55 (МКАД, 5-й км); +375 29 132-23-32
Гомель: ОДО "НТС", г. Гомель, ул. Ефремова 23; +375 29 314-14-00; 
Брест: ООО "БелАВТОномия", г. Брест, ул. Гоздецкого 8; +375 33 365-00-33, +375 29 365-00-33
Брест: Автосалон "Атлант-м Запад", г. Брест, ул. Старозадворская, 2; +375 29 777-52-52
Могилев: ООО "АВТОтраст", г. Могилев, пр-т Пушкинский, 40Д; +375 29 183-67-77
Витебск: ООО "ВитебскАвтоСити", р-н Вороновского кольца, трасса М-8, 88 км; +375 29 708-10-10
Пинск: ООО "БелАВТОномия", г. Пинск, Железнодорожная, 104/1; +375 44 500 13 17

Официальный дистрибьютор HAVAL в Беларуси ООО "Автоцентр на МКАД", УНП 193126788

* "Рассрочка на 4 года" - это название партнерской лизинговой программы ООО "Интеллект-Лизинг" для физических лиц, приобретающих автомобили в ООО "Автоцентр на МКАД" на условиях: срок - 4 года, авансовый лизинговый платеж - 40% стоимости предмета лизинга, средняя переплата в год 0,001%.

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