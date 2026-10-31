Автобусная колонна с жителями Алешек выдвинулась из аэропорта Гомеля

31 октября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Автобусная колонна с эвакуированными из города Алешки на Херсонском направлении выдвинулась из аэропорта Гомель, передает корреспондент БЕЛТА.
Финальная точка маршрута большой гуманитарной операции - пункт пропуска "Новая Гута". Там уже готовы встретить жителей, эвакуированных из прифронтового города.
На белорусской земле жителям Алешек оказали по-родственному радушный прием. Сразу у трапа их встретили специалисты МЧС, медики и волонтеры, предложив всю необходимую помощь. После многочасовой утомительной дороги это было просто необходимо.
К слову, именно "Новая Гута" стала одной из отправных точек гуманитарной операции в Алешках. Здесь же подходит к завершению масштабный международный процесс, активным организатором которого была белорусская сторона.-0-
Фото Виталия Пивоварчика, Марины Васильевой