Авиаспециалистов ДОСААФ предложили включить в систему профессионального пенсионного страхования

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиационных специалистов ДОСААФ предлагают включить в систему профессионального пенсионного страхования. Это предусмотрено проектом закона "Об изменении законов по вопросам профессионального пенсионного страхования", который внесен в Палату представителей правительством, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.



Нормы законопроекта направлены на включение в систему профессионального пенсионного страхования в соответствии с законом "О профессиональном пенсионном страховании" авиационных специалистов ДОСААФ (работников летного и летно-испытательного состава, работников, осуществляющих непосредственное управление полетами воздушных судов, и работников инженерно-технического состава).



Размеры взносов на профессиональное пенсионное страхование за работников летного и летно-испытательного состава, работников, осуществляющих непосредственное управление полетами воздушных судов, будут составлять 9%, за работников инженерно-технического состава - 6%.



Головной комиссией по проекту закона определена Постоянная комиссия по труду и социальным вопросам Палаты представителей.-0-