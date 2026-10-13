13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиационных специалистов ДОСААФ предлагают включить в систему профессионального пенсионного страхования. Это предусмотрено проектом закона "Об изменении законов по вопросам профессионального пенсионного страхования", который внесен в Палату представителей правительством, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.
Нормы законопроекта направлены на включение в систему профессионального пенсионного страхования в соответствии с законом "О профессиональном пенсионном страховании" авиационных специалистов ДОСААФ (работников летного и летно-испытательного состава, работников, осуществляющих непосредственное управление полетами воздушных судов, и работников инженерно-технического состава).
Размеры взносов на профессиональное пенсионное страхование за работников летного и летно-испытательного состава, работников, осуществляющих непосредственное управление полетами воздушных судов, будут составлять 9%, за работников инженерно-технического состава - 6%.
Головной комиссией по проекту закона определена Постоянная комиссия по труду и социальным вопросам Палаты представителей.-0-
Общество
13 октября 2026, 19:36
Авиаспециалистов ДОСААФ предложили включить в систему профессионального пенсионного страхования
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