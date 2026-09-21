Авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты по маршруту Стамбул-Минск

"Сегодня ночью Национальный аэропорт Минск приветствовал возвращение турецкого перевозчика на один из самых востребованных авиамаршрутов. Самолет авиакомпании Turkish Airlines, выполнивший первый регулярный рейс по возобновленной полетной программе Стамбул - Минск, успешно приземлился в белорусской столице точно по расписанию", - рассказали в пресс-службе.
По давней авиационной традиции воздушное судно встретили салютом из пожарных брандспойтов. Экипаж и делегацию авиакомпании прямо у трапа приветствовали традиционным караваем.
Как добавили в пресс-службе, регулярные рейсы между Минском и Стамбулом - это не просто комфортные прямые перелеты в крупнейший мегаполис Турции, но и отличные стыковки по всему миру благодаря обширной маршрутной сети Turkish Airlines.
Частота полетов на первом этапе составит 6-7 раз в неделю (ночные и дневные рейсы). Расписание рейсов и стоимость билетов доступны на официальном сайте авиакомпании.-0-