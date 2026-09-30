30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В молдавском обществе возникает атмосфера перманентного отчаяния, вызванного действиями руководства республики, и это уже не может быть нивелировано западной пропагандой. Об этом в проекте БЕЛТА "В теме" заявил экономист и аналитик Сергей Банарь.Аналитик прокомментировал решение молдавского Национального агентства по регулированию в энергетике увеличить тариф на газ еще почти на 28,8% выше текущего значения после повышения на 41% в августе. По его мнению, этот шаг направлен на ограбление не только нынешнего поколения жителей Молдовы, но и их детей, что приводит к вполне закономерной атмосфере внутри республики."В обществе возникает атмосфера перманентного отчаяния, которая не может быть перекрыта никакой западной пропагандой. Вся эта мантра про европейскую интеграцию есть не что иное, как ширма и дымовая завеса, за которыми будут уничтожаться идентичность, духовность, культура и история моих соотечественников, - сказал Сергей Банарь. - Более того, грабить и уничтожать будут будущее их детей. И люди, которые участвуют в этом или просто молча наблюдают, после прозрения, которое придет, будут чувствовать себя одураченными".Кроме того, полагает он, это не последнее повышение цен на газ в нынешнем году."Для людей, которые в открытую говорят, что они работают на иностранные спецслужбы, презрительное, уничижительное и абсолютно бесчеловечное отношение к тем, кого они считают папуасами, безгранично", - охарактеризовал политику действующего руководства Молдовы Сергей Банарь.-0-