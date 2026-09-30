"В обществе возникает атмосфера перманентного отчаяния, которая не может быть перекрыта никакой западной пропагандой. Вся эта мантра про европейскую интеграцию есть не что иное, как ширма и дымовая завеса, за которыми будут уничтожаться идентичность, духовность, культура и история моих соотечественников, - сказал Сергей Банарь. - Более того, грабить и уничтожать будут будущее их детей. И люди, которые участвуют в этом или просто молча наблюдают, после прозрения, которое придет, будут чувствовать себя одураченными".
Кроме того, полагает он, это не последнее повышение цен на газ в нынешнем году.
"Для людей, которые в открытую говорят, что они работают на иностранные спецслужбы, презрительное, уничижительное и абсолютно бесчеловечное отношение к тем, кого они считают папуасами, безгранично", - охарактеризовал политику действующего руководства Молдовы Сергей Банарь.-0-