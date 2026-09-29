Артеменко: к 2030 году 25% граждан старше 75 лет должны быть охвачены соцуслугами 

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 2030 году 25% граждан старше 75 лет должны быть охвачены соцуслугами. Об этом журналистам сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко, передает корреспондент БЕЛТА.



По ее словам, одной из главных задач программы "Общество равных возможностей" является повышение охвата социальными услугами категории населения в возрасте 75 лет и старше. "Фактически, к 2030 году 25% этой категории должны быть охвачены социальными услугами. Учитывая темпы демографического старения, прогнозируется, что за это время численность получателей социальных услуг возрастет фактически на 50 тыс. Поэтому в этих условиях планируется также развивать программы университетов третьего возраста, школ активного долголетия, формировать профессиональную службу ухода через обучение персонала, расширять проактивные и выявительные форматы работы через информатизацию системы, автоматизацию всех процессов, которые сегодня ведут наши центры социального обслуживания населения", - рассказала замминистра.



Марина Артеменко также подчеркнула, что сегодня масштабируют оказание услуг по уходу на дому, чтобы избежать преждевременного помещения граждан в социальные пансионаты. Всего социальными услугами в возрасте 75 лет и старше охвачено порядка 180 тыс. граждан, на дому получают услуги почти 115 тыс. человек.



Развивается новая программа долговременного ухода, когда социальное обслуживание объединяется с медицинской помощью на дому. Такую помощь получили уже порядка 1 тыс. человек. "Важным является также родственный уход, у нас в стране действуют выплаты пособия по уходу за человеком с инвалидностью первой группы либо по уходу за лицом, достигшим восьмидесятилетнего возраста. Сегодня 24 тыс. человек получают такое пособие. Кроме того, родственники, которые ухаживают за пожилым человеком, имеют право обучаться в центрах социального обслуживания населения навыкам ухода, а также получать психологическую помощь", - рассказала замминистра.



Марина Артеменко отметила, что в Беларуси растет продолжительность жизни. По ее словам, в стране сегодня проживает 45 тыс. граждан в возрасте 90 лет и старше, численность людей в возрасте 100 лет и более составляет 660 человек.



Замминистра подчеркнула, что фундаментом для стабильного повышения качества жизни пожилых граждан является пенсионное обеспечение. "Задача государства сегодня максимально направлена на то, чтобы сохранять реальный рост пенсий. На пенсии направляется порядка 9% ВВП, в 2026 году это более 31 млрд рублей. В текущем году пенсии повышались два раза, рост составил 15%. Сегодня средний размер трудовой пенсии неработающего пенсионера составляет 1126 рублей. При этом почти каждый четвертый пенсионер продолжает трудиться в экономике страны, это 489 тыс. человек от общего количества пенсионеров", - добавила она.



Также Марина Артеменко напомнила, что в стране есть механизмы, которые позволяют увеличить пенсию. "Например, программа "Отложенная пенсия", когда человек откладывает получение пенсии, продолжает трудиться и впоследствии получает дополнительную премию. Таких граждан, которые получают дополнительную премию, у нас в стране 5 тыс. Также действует и достаточно новый механизм - это дополнительная накопительная пенсия, народное название программы "3+3", которая сегодня охватывает порядка 95 тыс. граждан", - рассказала она.



По словам замминистра, в законодательстве предусмотрены и защитные меры для граждан предпенсионного возраста. В частности, законом предусмотрена возможность трудоустройства в счет брони, предусмотрена также возможность повышения квалификации и переподготовка за счет средств нанимателя. "Кроме того, для безработных граждан предпенсионного возраста предоставлено право получать пособие по безработице до шести месяцев, для других категорий граждан - до трех месяцев. За восемь месяцев текущего года содействие в трудоустройстве у нас оказано порядка 1,4 тыс. граждан предпенсионного возраста и 1,9 тыс. граждан пенсионного возраста. В период с 28 сентября по 2 октября во всех регионах организованы 153 "серебряные" ярмарки вакансий. За первый день ярмарок по всей стране их посетили уже около 500 человек", - отметила Марина Артеменко.



По ее словам, одна из основных задач национальной стратегии "Активное долголетие" - максимально сохранять социальную вовлеченность активных пожилых граждан. "Одним из самых доступных способов вовлечения является волонтерство. Практически каждый пятый среди всех волонтеров - это лица старше 65 лет. Только на базе наших центров социального обслуживания населения 6 тыс. активных пожилых граждан входят в волонтерские отряды серебряного возраста. Также на базе территориальных центров обслуживания населения действует около 2 тыс. кружков и клубов, они охватывают около 28 тыс. пожилых граждан", - добавила Марина Артеменко.



Замминистра напомнила, что также в стране действует проект "Территория комплексной заботы". "В центре него не только вопросы обеспечения безопасной жизнедеятельности граждан пожилого возраста, но и благоустройство территории", - рассказала она.-0-