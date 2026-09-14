"Арифметика потерь". Концерт-реквием "Каждый третий" представили в Нижнем Новгороде 

Гости мероприятия смогли отправить друзьям, родным и близким из России и Беларуси "письма-треугольники", напоминающие весточки от фронтовых солдат, которые те отправляли своим семьям из-за нехватки конвертов.

КУП "Минскхлебпром" предложил гостям выставку "Хлеб - невидимая сила Победы". На локации можно было попробовать несколько видов "хлеба войны", воссозданных технологами по рецептам 1940-х годов. Среди них блокадный, сталинградский, ржевский хлеб, хлеб из ячменя и лузги. Выставка показывает, что хлеб являлся невидимой силой в абсолютно победоносной войне.

Ольга Мясникова написала письмо внукам, чтобы поделиться с ними своими впечатлениями от концерта. "Я вся исплакалась. Это что-то просто невообразимое. Великолепный концерт. Знакомая случайно дала мне билет. Если бы я знала заранее, то обязательно взяла бы внука. Этот концерт надо показывать детям, старшеклассникам. Спасибо большое белорусам и низкий поклон", - не стала сдерживать зрительница эмоций.

Юлия Маслова уже была на концерте в Кремле в прошлом году и решила в этот раз показать его своей дочке. "Было познавательно. Ребенку очень понравилось, и мне тоже. Важно, чтобы дети понимали, насколько это серьезно", - уверена она.

Светлана Иванова узнала о концерте на работе и не пожалела, что пришла на него. Своими впечатлениями она решила поделиться и в письме дочери, которая живет в Москве. "Пели много. Эмоции, конечно, вызвали. До сих пор нахожусь под ними. Белорусы молодцы, ведь уделяют столько времени, сил и энергии, чтобы это все не забывалось, и мы об этом помнили. Мой папа живет в Беларуси. Оттуда я и знаю о тех зверствах, которые вытворяли фашисты. Важно, чтобы такого больше не повторилось", - подытожила зрительница.

Во время концерта-реквиема прозвучали как известные советские песни о войне и Победе, так и современные композиции на военную тему. Поэтической основой программы стал "Реквием по каждому четвертому" Анатолия Вертинского. Премьера концерта-реквиема прошла в мае 2024 года в Москве на Поклонной горе. Серию концертов к 80-летию Великой Победы показали в апреле 2025 года в минском Дворце Республики. Там побывали зрители из всех областей Беларуси. В апреле 2026 года проект представили в Казани, а в сентябре - в Санкт-Петербурге.Как рассказала режиссер-постановщик, автор сценария проекта Владислава Артюковская, в уютном нижегородском концертном зале зрители имеют возможность рассмотреть всех артистов поближе, почувствовать, как они проживают свои роли, и еще глубже погрузиться в трагическую историю."Я уверена, среди тех, кто живет в Нижнем Новгороде, есть люди, чьи прадеды участвовали в Великой Отечественной войне. У меня двое дедушек прошли всю войну, а бабушки были узницами концлагерей. И когда я делала этот проект, то понимала, что делаю его и про себя тоже", - добавила она.Генеральный продюсер и автор сценария проекта "Каждый третий" Анна Селук рассказала, с какими ожиданиями все готовились к концерту: "Ожидание в том, чтобы нас услышали, чтобы зритель почувствовал этот проект так же, как чувствуем его мы, чтобы проникся им. Мы очень ждем, что люди, выходя из зала, скажут те же слова, как и во всех остальных городах: "Этот проект должны увидеть как можно больше людей". И тогда мы сможем быть уверены в том, что не зря приехали в этот прекрасный город и привезли частичку белорусской души".По словам Анны Селук, над постановкой в Нижнем Новгороде работали 140 человек. "Мы благодарны артистам за то, что они корректируют свои графики, специально для этого проекта освобождают даты. И мы все вместе можем достойно его представлять в разных городах", - отметила она.В этом году проект планируют принять еще несколько российских городов: Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск. Уже идут обсуждения гастролей на следующий год. "У нас прошли переговоры с Волгоградом, и в следующем году мы планируем показать проект в этом городе. Был запрос от Сочи на показ проекта. Переговоры идут хорошо, мы же братские народы, мы одинаково чувствуем эту великую тему, священную тему Великой Отечественной войны. Мы все понимаем, что нам необходимо сохранять память, историческую правду, и особенно для молодежи. Поэтому во всех городах находим понимание, и мы благодарны всем администрациям городов, площадкам за такую конструктивную работу. Я надеюсь, что все остальные города увидят проект так же, как и Санкт-Петербург, Москва, Казань и сегодня Нижний Новгород", - подчеркнула Анна Селук.На концертной площадке представили три уникальные выставки. Фотовыставка "Судьбы, сложенные в треугольник" основана на одноименном совместном интернет-проекте БЕЛТА и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Через подлинные личные письма военного времени, почтовые карточки и открытки, отправленные с огневых рубежей, и архивные фотоснимки она дает возможность ближе познакомиться с историями как людей, погибших в окопах и на полях боев, так и тех, кто пережил войну и вернулся домой.Также в холле развернулась интерактивная выставка "Партизаны Беларуси" издательского дома "Беларусь сегодня" и Национального архива Беларуси. Она представляет собой архивную базу наградных листов, личных дел, характеристик, боевых учетных листов партизан. Основу выставки в Нижнем Новгороде составили учетные карточки и наградные листы участников партизанского движения на территории БССР - уроженцев Нижнего Новгорода (с 1932 года - Горький) и Нижегородской (Горьковской) области. В базе partizany.by находятся более 100 уроженцев областного центра и 150 с лишним уроженцев региона."Спасибо за память, правду, искренность, чистоту помыслов и, честно говоря, звучание. Может быть, стоит дать в Нижнем Новгороде еще несколько таких концертов. Артисты большие молодцы", - поделилась эмоциями Елена Бабалова.Дмитрий пришел на концерт вместе с дочерью Эмилией, которая призналась, что теперь очень хочет посетить героическую Беларусь. "Концерт мне очень понравился. Больше всего запомнилось, как пели дети. Даже пробежали мурашки", - призналась Эмилия. Ее отец уверен: такие постановки необходимо показывать детям, чтобы они знали свое прошлое и не давали никому его переписать.БЕЛТА. -0-