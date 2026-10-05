5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Архивная отрасль Беларуси до 2029 года планирует оцифровать не менее 45% особо ценных документов, сообщил журналистам директор Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Олег Воинов, передает корреспондент БЕЛТА.



"Архивы продолжили наращивать темпы оцифровывания документов. По итогам 2026 года мы перейдем рубеж в 3 млн электронных страниц", - сказал Олег Воинов. Он заметил, что еще несколько лет назад показатель в 1 млн был недостижимой целью. Однако новые технологии и оборудование, проведение организационно-штатных мероприятий позволяют выйти на 3 млн электронных страниц.



Директор Департамента по архивам и делопроизводству обратил внимание на то, что речь идет не просто об оцифровке. Документы описывают, вводят в научный оборот, а также дают возможность пользователям ознакомиться с особо ценными и наиболее востребованными документами путем удаленного доступа. Кроме того, сообщил Олег Воинов, ежегодно реставрируется свыше 600 тыс. листов архивных документов.



В 2026 году продолжилось формирование нового современного облика архивных учреждений. В четвертом квартале текущего года в Минске планируется ввести в эксплуатацию новый современный архивный комплекс. По окончании строительства у столицы появится свой полноценный архив. Ранее хранение документов города Минска обеспечивал Государственный архив Минской области.-0-