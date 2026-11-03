"Арена борьбы расширилась". Эксперт из Индии о том, как избежать конфронтации

Он подчеркнул, что эскалация военных конфликтов - следствие политических решений. "Если нет понимания, то не будет порядка. Необходимо обсуждать, как вернуть доверие, обеспечить безопасность на глобальном уровне", - добавил Раджендра Сингх Ядав, отметив, что важно собрать "за одним столом" представителей разных региональных организаций коллективной безопасности.





IV Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит 3 и 4 ноября. Мероприятие объединило более 600 человек из около 50 стран. В программе конференции предусмотрены три рабочие и две тематические сессии, на которых будет рассмотрен широкий спектр вопросов региональной и глобальной безопасности.-0-





Фото Андрея Синявского

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Характер конфронтации в мире изменился, что требует новых подходов к контролю над вооружениями. Такое мнение высказал генерал-майор (в отставке), почетный член Центра стратегических исследований и моделирования Объединенного института Вооруженных сил Индии Раджендра Сингх Ядав на одной из секций IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.Раджендра Сингх Ядав отметил, что принимает участие в Минской международной конференции по евразийской безопасности во второй раз. "Тема поиска решений в духе сотрудничества стоит остро как никогда. Мы находимся в состоянии разногласий. Должны понять, что делать с гонкой вооружений, как контролировать, ограничить", - сказал он, подчеркнув особое значение тезиса из выступления Президента Беларуси о неделимости безопасности.По словам эксперта, есть активные лидеры государств, которые выступают с мирными инициативами диалога и построения многополярного мира. "Мы находимся в нестабильном положении, боремся на всех фронтах, и военное направление - всего лишь одно проявление конфронтации. Противостояние прослеживается и в экономике, геополитике. Арена борьбы расширилась, и это наша реальность", - отметил Раджендра Сингх Ядав.Он высказал свои предложения, как найти выход из сложившейся ситуации. По мнению эксперта, нужно говорить о стратегии сдерживания не только в отношении ядерного оружия, но и других вооружений, новых технологий. "Как можем гарантировать, что какая-то из технологий будет использоваться лишь в мирных целях?" - обратил внимание он.Также эксперт выступил за интеграцию разных моделей сдерживания. "Нам нужен подход, который не будет строиться на принуждении к чему-либо, поскольку принуждение - инструмент стратегического воздействия, и он различается в зависимости от региона к региону, может сказаться на ситуации во всем мире", - считает эксперт.