16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская информационно-образовательная антиникотиновая акция, приуроченная ко Всемирному дню некурения (19 ноября), стартовала в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



Во всех регионах запланировано проведение тематических мероприятий по профилактике табакокурения, потребления никотиносодержащей продукции (акций, марафонов, флешмобов, тренингов, конкурсов, лекций, семинаров и т. д.), в том числе для учащихся и студентов учреждений общего среднего, среднего специального и высшего образования.



Пройдут также пресс-мероприятия, заседания круглых столов по актуальным проблемам профилактики потребления табачных и никотиносодержащих изделий.



Население будут консультировать по вопросам профилактики потребления табачных и никотиносодержащих изделий (в том числе посредством телефонов доверия), проводить анкетирование по вопросам профилактики табакокурения, потребления никотиносодержащей продукции.



Кроме того, Министерством здравоохранения инициировано проведение в органах государственного управления и подведомственных им организациях информационно-образовательных мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню некурения.



Акция проводится по инициативе Министерства здравоохранения и продлится по 6 декабря.



Цель - профилактика заболеваний, причинно связанных с потреблением табачной и никотиносодержащей продукции, информирование населения о вреде для здоровья, который наносит ее потребление, о способах отказа от курения, об альтернативе курению - здоровом образе жизни и создании бездымных пространств, формирование у гражданского общества мотивации для поддержки мер, направленных на борьбу с потреблением табачных и никотиносодержащих изделий, в том числе в соответствии с положениями Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, а также реализация мероприятий государственной программы "Здоровье нации" на 2026-2030 годы.-0-