Алгоритм действий при пожаре напомнили в МЧС

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что делать, если в доме пожар, рассказали БЕЛТА в МЧС.





Поведение при возникновении загорания или обнаружении пожара зависит от конкретной обстановки и условий распространения огня, отметили в ведомстве. Однако в любом случае нельзя впадать в панику и терять самообладание. Следует как можно быстрее позвонить в дежурную службу МЧС по номерам 101 или 112, сообщить о пожаре, а самому постараться быстро оценить ситуацию и действовать в зависимости от возраста, навыков и возможностей, не подвергая свою жизнь опасности.





Необходимо немедленно вызвать спасателей, сообщив свой точный адрес, объект пожара, и встретить прибывшие подразделения МЧС. Если горение только началось, нужно постараться затушить его водой, накрыв толстым одеялом, покрывалом, забросать песком, землей. Однако нельзя тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, находящиеся под напряжением, потому что это опасно для жизни.





Если пожар был замечен поздно и имеющихся огнетушащих средств недостаточно, нужно задержать распространение огня. Для этого необходимо по возможности плотно закрыть все двери, окна в помещении, где начался пожар. Заложить щели между полом и дверью можно мокрой тканью, перекрыть газ, отключить электроэнергию.





Если вы видите, что не сможете справиться с огнем и пожар принимает угрожающие размеры, срочно покиньте помещение: дышать надо через мокрую ткань, а двигаться как можно ближе к полу (там меньше дыма). Прежде чем открыть закрытую дверь в горящем доме, дотроньтесь до нее обратной стороной ладони. Не открывайте ее, если вы почувствуете, что дверь теплая, значит за ней огонь. Не пытайтесь захватить с собой ценные вещи и другое имущество. Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и постарайтесь не паниковать. Не пользуйтесь лифтами во время пожара. Спускайтесь только по лестницам. Никогда не бегите наугад и не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места. По прибытии спасателей полностью подчиняйтесь их командам. Не заходите обратно в горящее помещение до тех пор, пока специалисты не скажут, что опасность миновала.





Если огонь отрезал путь к выходу, нужно сохранить спокойствие и уходить в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая за собой все двери, открыть окно и постараться привлечь внимание прохожих криками о помощи, услышав, они вызовут спасателей.





Даже если к приезду спасателей вам удастся самому ликвидировать загорание, вызов спасателей не будет считаться ложным, подчеркнули в ведомстве.-0-