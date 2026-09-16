Алесин: Беларусь с толком использовала советский потенциал в производстве и ремонте средств связи

Как отметил эксперт, большая заслуга руководства страны заключается в том, что этот потенциал не был растерян после развала Советского Союза. В Беларуси удалось сохранить перспективные кадры и научно-исследовательскую базу. "Мы располагали собственными наработками, и когда начались враждебные действия со стороны Запада, у нас были необходимые возможности для производства средств связи", - подчеркнул он.
"Другими словами, весь этот потенциал был использован с толком. Особенно в последнее время, когда Президент дал установку на локализацию важнейших элементов средств связи на территории Беларуси", - добавил Александр Алесин.
Военный аналитик обратил внимание на страны Балтии, которые также обладали достаточно большим производственным потенциалом, но утратили его после развала Советского Союза. Более того, в советское время эти страны были в числе лидеров по производству той же радиоэлектронной аппаратуры. "Мы помним знаменитые телевизоры "Шилялис" и приемники ВЭФ... Но это была продукция широкого потребления. А большую часть их производственной программы составляли средства связи двойного назначения, радиоэлектронная техника, которая использовалась Вооруженными силами Советского Союза", - констатировал он.
Однако руководство стран Балтии фактически уничтожило эти производства и утратило кадровый потенциал. Эксперт подчеркнул, что тем самым они лишились базы для производства высокотехнологичных радиоэлектронных изделий. "Сейчас эти страны превратились фактически в периферию Европы. Молодым и креативным представителям населения некуда приложить свои силы", - заключил Александр Алесин.-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.