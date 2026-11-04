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Алексей Кравченко, исполнитель роли Флеры в "Иди и смотри", впервые прокомментировал скандал вокруг клипа Крида

Опубликовано:

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Общество
04 ноября 2026, 13:15

Алексей Кравченко, исполнитель роли Флеры в "Иди и смотри", впервые прокомментировал скандал вокруг клипа Крида

Алексей Кравченко. Фото из Instagram
Алексей Кравченко. Фото из Instagram
Алексей Кравченко. Фото из Instagram
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнитель роли Флеры в легендарной драме "Иди и смотри" народный артист России Алексей Кравченко жестко и прямолинейно отреагировал на осквернение памяти жертв Хатыни. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал "Первый информационный" .

"Вспоминаю моменты, когда проезжал кинотеатры, где идет фильм "Иди и смотри". И если у кинотеатра стоят пять-семь карет скорой помощи, то это "Иди и смотри" идет", - рассказал Алексей Кравченко, отметив, что никогда бы не подумал, что над этим можно каким-то образом глумиться.

"У меня не укладывается в голове. Я глубоко поражен ситуацией. Но, наверное, есть еще какие-то, я не знаю, организации, которые как-то должны отслеживать это. Если нет, ребята, я развожу руки и говорю: ну, значит, у нас будет вот такое поколение. Значит, мы хотим такое поколение. Значит, дальше будет еще хуже", - отметил он.

Говоря об обязательности просмотра фильма "Иди и смотри", Алексей Кравченко отметил, что никто никого смотреть картину не заставляет.

"Но хотя бы надо знать, понимать, о чем этот фильм. И я вижу, как огромное количество, просто море зрителей (видевших его хотя бы однажды. - Прим. БЕЛТА) были возмущены этой ситуацией. У меня только один вопрос. Исполнитель может не знать в силу своего возраста, в силу своей какой-то жизни... не с этой планеты, видимо. Но есть основатель, есть тот человек, кому пришла в голову столь странная мысль сделать фотоколлаж с главным героем фильма - Флерой. Облепить лицо татуировками..." - отметил Алексей Кравченко. Он также назвал такое поведение упущением родителей в воспитании.

"Есть родители, которые с большим сердцем внутри воспитывают своих детей, хотят видеть человека с большой буквы, с душой, а не полуфабрикат. Давайте растить наших детей великими, а не полуфабрикатами", - отметил Алексей Кравченко.

Как сообщалось ранее, поводом для резкой критики со стороны народного артиста стал новый клип Крида "Милый ублюдок". Певец снялся в лонгсливе с постером шедевра Элема Климова, где лицо белорусского подростка Флеры обрисовали татуировками и пирсингом.

Генеральная прокуратура Беларуси во время мониторинга интернет-ресурсов выявила информацию, которая требовала проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства, и предложила проверить клип известного исполнителя на наличие признаков разжигания вражды. 

В Сети размещен клип певца Егора Крида, в котором исполнитель появился в одежде со стилизованным изображением главного героя фильма "Иди и смотри". Дизайнеры, разработавшие такое изображение, использовали афишу фильма, причем дорисовали портрету главного героя татуировку и пирсинг, а также надпись "Маркировка дистанции". Демонстрация клипа вызвала широкий общественный резонанс и получила негативную оценку в соцсетях и мессенджерах. 
Генеральная прокуратура предложила Следственному комитету исследовать изложенные обстоятельства на наличие признаков разжигания социальной вражды или розни, реабилитации нацизма, отрицания геноцида белорусского народа, а также других преступлений.-0-
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