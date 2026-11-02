Алейник назвал направления, по которым Беларусь достигла наибольшего прогресса в реализации ЦУР

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь за последние годы добилась существенных результатов в реализации Целей устойчивого развития, отметил в комментарии журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Сергей Алейник перед Форумом ШОС по устойчивому развитию, который был инициирован Беларусью, передает корреспондент БЕЛТА.





"Мы занимаем 35-е место в мировом индексе по достижению ЦУР. Наибольшего прогресса достигли в искоренении нищеты, в экономическом росте, гендерном равенстве, индустриализации и цифровизации, поддержании экосистемы ЦУР", - сказал Сергей Алейник.





Открывая форум, национальный координатор по достижению ЦУР отметил, что сегодня Минск впервые принимает столь представительное собрание в формате "ШОС+", посвященное одной из самых актуальных тем нынешнего времени.





Для Беларуси, которая сравнительно недавно обрела полноформатное членство в ШОС, проведение такого значимого форума является большой честью. Особенно с учетом того, что форум проходит в год 25-летия ШОС - это веховая дата для организации, которая стала одной из важнейших платформ в формирующемся многополярном мире.





"На фоне эскалации международной напряженности и глобального экономического дисбаланса продвигаемые ШОС вопросы безопасности и экономики, экономического сопряжения, по сути, приобретают особую значимость в контексте устойчивого развития", - подчеркнул Сергей Алейник.





По его словам, форум не просто очередное мероприятие в календаре ШОС. Это практический шаг в развитии договоренностей лидеров государств - членов ШОС, зафиксированных в итоговых документах саммитов, где тема устойчивого развития звучит четко и предметно.





Мероприятие также логически продолжает другие по этой теме, которые проводились в ШОС.-0-