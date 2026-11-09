Актуализирован порядок возмещения операторам электросвязи и нацоператору почтовой связи некоторых расходов

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о порядке возмещения операторам электросвязи и национальному оператору почтовой связи расходов, понесенных в связи с предоставлением отдельным категориям граждан льгот по оплате услуг электросвязи и почтовой связи, изложено в новой редакции. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 4 ноября 2026 года №568, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал





Согласно положению, операторы электросвязи производят учет расходов на оплату услуг электросвязи на основании составленного ими списка граждан, имеющих в соответствии со статьями 17 и 18 закона от 14 июня 2007 года №239-З "О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан" право на льготы по оплате услуг электросвязи.





Данные списки должны сверяться операторами электросвязи не реже одного раза в год со списками, находящимися в управлениях (отделах) по труду, занятости и социальной защите городских, районных исполкомов, администраций районов в городах, в военных комиссариатах (областей, районов, городов), а также в соответствующих подразделениях органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.





При определении суммы бюджетных средств на очередной финансовый год, необходимых для возмещения расходов на оплату установки квартирного телефона и пользования квартирным телефоном (бесплатного или с 50-процентной скидкой), учитываются планируемый объем услуг электросвязи, планируемый рост тарифов на данные виды услуг, прогнозные показатели по уровню инфляции, установленному на очередной финансовый год.





Что касается фактических расходов оператора электросвязи за отчетный период на оплату услуг электросвязи, то они определяются по тарифам, действующим на день реализации услуг электросвязи; на основании фактических данных биллинговой системы о начисленной абонентской плате и продолжительности телефонных соединений (в минутах), предоставленных отдельным категориям граждан, имеющим право на бесплатное пользование квартирным телефоном или 50-процентную скидку с платы за пользование им.





Учет расходов на оплату услуг почтовой связи оператор производит на основании учета отправляемых воинской частью писем военнослужащих срочной военной службы и почтовых посылок с собственной одеждой граждан, призванных на срочную военную службу.





Расходы на оплату услуг электросвязи и почтовой связи возмещаются за счет средств, предусматриваемых Министерству связи и информатизации в республиканском бюджете на очередной финансовый год на связь.





Кроме того, постановлением №568 скорректированы положение о порядке возмещения организациям расходов на предоставление отдельным категориям граждан льгот по плате за потребляемые ими жилищно-коммунальные услуги и положение о порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением льгот отдельным категориям граждан по проезду на пассажирском транспорте общего пользования. Также корректировки коснулись еще ряда документов.





Одна часть положений постановления №568 вступила в силу 8 ноября 2026 года, другая вступит в силу с 1 января 2027-го.-0-