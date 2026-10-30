Акцизная политика в 2027 году. Что изменится в Беларуси?

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Об особенностях акцизной политики в Беларуси в 2027 году рассказал министр финансов Владислав Татаринович, представляя депутатам проект закона "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь", сообщает корреспондент БЕЛТА.



Так, по сигаретам с фильтром первой ценовой группы и сигаретам без фильтра ставка акцизов повышается на 10,3% - для исполнения договора с Российской Федерацией по косвенным налогам. Более высокий рост - по жидкостям для электронных систем курения и нетабачным никотиносодержащим изделиям. Здесь повышение ставок акцизов составит 20%, как и на нынешний год, - для постепенного сближения ставок акцизов на эти изделия со ставками на сигареты второй ценовой группы.



Ставки на автомобильные бензины, дизельное и судовое топливо повышаются на 3%. По основной линейке алкогольной продукции и энергетическим напиткам проводится индексация ставок акцизов на 6,2%, т.е. на параметры инфляции. Но для сохранения ценовой доступности для производителей вин фруктово-ягодных и сидров прирост составит 3,8%, по пиву 5,6%.



Новый элемент акцизной политики - выделение в отдельную категорию премиального алкоголя с его разделением по видам на крепкий алкоголь и вина. Для этой категории устанавливается ставка акцизов в полтора раза выше общедействующей.



По словам министра, это решение основано на принципе справедливости. Дорогие импортные напитки, не рассчитанные на массового потребителя, должны нести повышенную фискальную нагрузку. На импорт указанных напитков не распространяется исключительное право государства. Тем не менее повышение акцизов на премиальный алкоголь не окажет влияния на отечественных производителей и не затронет страны, в отношении которых действуют международные обязательства Республики Беларусь.



Член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Наталья Кулешова, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что перечень премиальной алкогольной продукции будет устанавливаться Министерством антимонопольного регулирования и торговли.



Что касается других новаций, то на 2027 год будут проиндексированы ставки земельного, экологического, налога за добычу природных ресурсов, подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, налога за владение собаками, налога на игорный бизнес, транспортного налога.



Минимальные в месяц суммы единого налога для индивидуальных предпринимателей и налога на профессиональный доход увеличатся с 45 до 48 рублей, ставки ремесленного сбора - с 10 до 11 рублей, сбора в сфере агроэкотуризма - с 45 до 48 рублей.



Для большинства плательщиков налоговая нагрузка и условия налогообложения в 2027 году не изменятся. Стабильность налоговой системы - важный фактор для развития экономики, поэтому предложено принять решения по точечной настройке, адаптации действующих механизмов налогообложения с учетом практики применения Налогового кодекса.



Наталья Кулешова также отметила, что работа по совершенствованию налогового законодательства продолжалась в течение года через сбор и анализ предложений от субъектов хозяйствования, общественных объединений предпринимателей и государственных органов с учетом правоприменительной практики. Депутаты в обсуждаемых изменениях принимали самое активное участие через работу в консультативных советах. Она подтвердила, что вносимые в Налоговый кодекс новации точечные и не предполагают масштабного изменения существующей налоговой системы.-0-