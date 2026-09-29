29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция "Дай лесу новае жыццё!" пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
Кампания направлена на восстановление лесов, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений. Чтобы принять участие в акции, нужно обратиться в лесхоз или лесничество. Лесохозяйственные учреждения подскажут участки, где требуется помощь волонтеров, обеспечат необходимым посадочным материалом и инвентарем. От добровольцев требуется лишь прибыть на место работы.
"С начала года в результате сильных ветров в лесном фонде Минлесхоза повреждено 19,4 тыс. га лесных насаждений, из которых 6,9 тыс. га требовали проведения сплошных санитарных рубок (на доступных участках). При этом около 72% повреждений сформировалось в июне-августе. В числе наиболее пострадавших лесхозов - Вилейский опытный, Жлобинский, Бегомльский. На учет как усыхающие насаждения поставлено 9,4 тыс. га, требующих проведения сплошных санитарных рубок", - отметили в пресс-службе Минлесхоза.
В 2025 году в акции "Дай лесу новае жыццё!" приняли участие более 50 тыс. человек. Высажено порядка 18 млн лесных растений. Новые леса созданы на площади 1,6 тыс. га, дополнение лесов проведено на 5 тыс. га.-0-
Общество
29 сентября 2026, 10:25
Акция "Дай лесу новае жыццё!" пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября
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