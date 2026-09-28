Активное и здоровое долголетие. Костевич о том, как государство помогает людям элегантного возраста

"Это подтверждение тому, что политика определена правильно, а государство всегда будет подставлять плечо и помогать создавать условия для красивой, активной жизни. И есть задача - сделать так, чтобы таких граждан, вовлеченных в активную общественную, творческую, спортивную жизнь, становилось больше", - сказала парламентарий.-0- "Это подтверждение тому, что политика определена правильно, а государство всегда будет подставлять плечо и помогать создавать условия для красивой, активной жизни. И есть задача - сделать так, чтобы таких граждан, вовлеченных в активную общественную, творческую, спортивную жизнь, становилось больше", - сказала парламентарий.-0-





Фото Сергея Шелега

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство создает условия для активного и здорового долголетия, отметила в комментарии журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Ирина Костевич после чествования ветерана Великой Отечественной войны, участника операции "Багратион", заслуженного ветерана труда Федора Фещенко в связи с его 101-м днем рождения, который он отметил 25 сентября, и предстоящим Днем пожилых людей, передает корреспондент БЕЛТА."Задача мирового масштаба, в том числе в Республике Беларусь, - обеспечить не только продолжительность, но и качество жизни. Эти три слова - активное, здоровое долголетие - в Беларуси легли в основу национальной стратегии "Активное долголетие", где определен ряд направлений", - сказала Ирина Костевич.В стране, по ее словам, делается очень много, например стимулирование занятости. Председатель Постоянной комиссии напомнила, что с 2025 года были сняты ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам, чтобы люди пенсионного возраста выходили на работу, делились своим опытом и знаниями с молодым поколением, если, конечно, им позволяет здоровье.Государство заботится о пенсионном обеспечении, от которого зависит качество жизни. Буквально недавно, с 1 сентября, трудовые пенсии были повышены в среднем на 5% и средний размер пенсии по возрасту в сентябре составил 1125 рублей. Годовое увеличение (сентябрь 2026 года к сентябрю 2025 года) - около 15%.В реализации стратегии активного долголетия не менее важны вопросы досуга, отметила парламентарий. Например, действуют советы пожилых, где их участники помогают вырабатывать, в том числе на государственном уровне, предложения по тем либо иным направлениям социально-экономического развития страны.Ирина Костевич рассказала, что буквально на прошлой неделе вернулась со слета граждан старшего поколения Союзного государства. По ее словам, на этом мероприятии царила атмосфера наслаждения жизнью и желания двигаться дальше, делиться позитивом и своими результатами.