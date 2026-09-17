Агроблогер: единство белорусов обеспечит над головой мирное небо, а на столе - ароматный хлеб

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"Белорусы всегда славились своим трудолюбием. В разные исторические периоды они выживали благодаря тому, что никогда не переставали трудиться. Сражались за свою часть земли. Поддерживали и помогали один одному", - сказал агроблогер.
Он призвал любить Беларусь, ответственно учиться, работать, создавать семьи и самое главное - приезжать в деревню.
Денис Трофимчик подчеркнул: если белорусы будут едины - и мирное небо будет над головой, и детский смех в доме, и ароматная булка хлеба на столе.
Молодежный форум "Молодежь. Беларусь. Будущее" - масштабное событие, которое объединило рабочую и учащуюся молодежь, лидеров и творцов, волонтеров и специалистов, - молодых патриотов, чьи энергия, талант и преданность родной земле - живое подтверждение тому, что Беларусь имеет не только великое прошлое, но и сильное настоящее и успешное будущее.
Форум включает шесть тематических блоков. Через выступления спикеров, а это представители патриотических молодежных общественных объединений, движений и других структур, концертные номера и ряд художественных решений раскрываются образы героизма, миролюбия, трудолюбия народа, национального наследия, образ белорусской женщины и молодости.-0-
Фото Максима Гучека, Виталия Пивоварчика