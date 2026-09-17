Агроблогер: единство белорусов обеспечит над головой мирное небо, а на столе - ароматный хлеб

Форум включает шесть тематических блоков. Через выступления спикеров, а это представители патриотических молодежных общественных объединений, движений и других структур, концертные номера и ряд художественных решений раскрываются образы героизма, миролюбия, трудолюбия народа, национального наследия, образ белорусской женщины и молодости.-0-

Фото Максима Гучека, Виталия Пивоварчика Фото Максима Гучека, Виталия Пивоварчика

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единство белорусов обеспечит над головой мирное небо, а на столе - ароматную булку хлеба, отметил известный агроблогер Денис Трофимчик во время форума "Молодежь. Беларусь. Будущее" во Дворце спорта, посвященного Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.Денис Трофимчик признался, что впервые выступает на такой большой сцене перед таким огромным количеством зрителей. Однако заметил, что ему очень важно сегодня быть здесь."Белорусы всегда славились своим трудолюбием. В разные исторические периоды они выживали благодаря тому, что никогда не переставали трудиться. Сражались за свою часть земли. Поддерживали и помогали один одному", - сказал агроблогер.Он призвал любить Беларусь, ответственно учиться, работать, создавать семьи и самое главное - приезжать в деревню.Денис Трофимчик подчеркнул: если белорусы будут едины - и мирное небо будет над головой, и детский смех в доме, и ароматная булка хлеба на столе.Молодежный форум "Молодежь. Беларусь. Будущее" - масштабное событие, которое объединило рабочую и учащуюся молодежь, лидеров и творцов, волонтеров и специалистов, - молодых патриотов, чьи энергия, талант и преданность родной земле - живое подтверждение тому, что Беларусь имеет не только великое прошлое, но и сильное настоящее и успешное будущее.