Агентства по государственной регистрации и земельному кадастру бесплатно проконсультируют 17 сентября 

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном кадастровом агентстве в День народного единства в рамках правового просвещения и обеспечения защиты прав и законных интересов граждан пройдет единый день бесплатного консультирования, сообщили БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве.



За консультацией можно будет обратиться как непосредственно в агентство, так и по телефону +375 (17) 285-39-26. Специалисты бесплатно проконсультируют граждан, их представителей, представителей юрлиц и индивидуальных предпринимателей по общим вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, основных новациях закона №44-З. Можно будет также задать вопросы о порядке совершения регистрационных действий в отношении предприятия как имущественного комплекса, а именно о порядке обращения с заявлением о госрегистрации, сроках и стоимости осуществления административной процедуры, общих вопросах нормативного регулирования государственной регистрации предприятий как имущественных комплексов в Беларуси.



У специалистов Национального кадастрового агентства можно будет поинтересоваться и аспектами технической инвентаризации и проверки характеристик недвижимого имущества, а также попросить о независимой оценке (квартир, недвижимости, бизнеса, оборудования и транспорта, нематериальных активов и объектов интеллектуальной собственности) и экспертизе независимости оценки.



Также сотрудники агентства проконсультируют о порядке предоставления сведений из информационных ресурсов, оператором которых является агентство: единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, реестра характеристик недвижимого имущества, реестра адресов, регистра стоимости земель, земельных участков, единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц, реестра цен на земельные участки.



В этот же день бесплатное консультирование по вопросам государственной регистрации недвижимого имущества, технической инвентаризации и оценки, установления границ земельных участков и другим вопросам, связанным с оформлением прав на недвижимость, будет вестись в территориальных организациях по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, их филиалах и бюро. Более подробная информация о проведении акции в каждом регионе размещена на официальных сайтах территориальных организаций.-0-