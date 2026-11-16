Аферисты прячут ловушки в открытках из мессенджеров. Как не стать жертвой, рассказали в милиции

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники стали маскировать ловушки в открытках в мессенджерах. Об этом сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.



В столичной милиции обратили внимание, что киберпреступники в своих целях могут использовать праздничные открытки, которые отправляют граждане в мессенджерах. Такие послания особенно популярны у представительниц старшего поколения, поэтому именно среди этой категории наиболее высок риск стать жертвой мошенников.



"Под видом родственников или друзей мошенники могут рассылать сообщения с открытками, внутри которых скрыты фишинговые ссылки. Сами изображения не несут никакой опасности, вредоносными могут быть прикрепленные ссылки. Поэтому не стоит скачивать приложения и файлы по случайным ссылкам, особенно если они пришли через мессенджер", - подчеркнули в ГУВД.



В милиции призвали граждан предупредить своих бабушек и мам, что поздравительные открытки в мессенджерах могут оказаться ловушкой, и напомнить им, что безопасность в цифровой среде начинается с внимательности.-0-