16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники стали маскировать ловушки в открытках в мессенджерах. Об этом сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
В столичной милиции обратили внимание, что киберпреступники в своих целях могут использовать праздничные открытки, которые отправляют граждане в мессенджерах. Такие послания особенно популярны у представительниц старшего поколения, поэтому именно среди этой категории наиболее высок риск стать жертвой мошенников.
"Под видом родственников или друзей мошенники могут рассылать сообщения с открытками, внутри которых скрыты фишинговые ссылки. Сами изображения не несут никакой опасности, вредоносными могут быть прикрепленные ссылки. Поэтому не стоит скачивать приложения и файлы по случайным ссылкам, особенно если они пришли через мессенджер", - подчеркнули в ГУВД.
В милиции призвали граждан предупредить своих бабушек и мам, что поздравительные открытки в мессенджерах могут оказаться ловушкой, и напомнить им, что безопасность в цифровой среде начинается с внимательности.-0-
Общество
16 ноября 2026, 19:09
Аферисты прячут ловушки в открытках из мессенджеров. Как не стать жертвой, рассказали в милиции
Фото из архива
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