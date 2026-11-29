29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У католиков начинается Адвент. Ближайшие четыре недели станут периодом особой подготовки к Рождеству.
Адвент, что означает "пришествие", является особым литургическим периодом в западном христианстве, предшествующим празднованию Рождества Христова. Первое воскресенье Адвента начинает новый литургический год.
В нынешнем году Адвент продлится с 29 ноября по 24 декабря. Это время радостного ожидания второго пришествия Христа и воспоминания его первого прихода на землю.
Сегодня Адвент рассматривается главным образом как время духовного очищения, усиленной молитвы и ожидания. Верующие стараются проявлять милосердие, участвуют в предрождественских богослужениях. Современная католическая традиция не требует обязательного многонедельного отказа от скоромной пищи.
Каждое из четырех воскресений Адвента имеет свою особую тематику: первое посвящено грядущему пришествию Христа в конце времен, второе и третье отражают переход от Ветхого к Новому Завету, в том числе вспоминается служение Иоанна Крестителя, четвертое посвящено евангельским событиям, непосредственно предшествовавшим Рождеству.
Одним из главных атрибутов этого периода является венок с четырьмя свечами. По традиции каждое воскресенье в костелах зажигают по одной свече, что символизирует нарастающее ожидание Света мира - Христа.-0-