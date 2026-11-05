"Абсолютно верный посыл". Немецкий бизнесмен о словах Лукашенко о всеобщей усталости от конфликта в Украине





"Западной аудитории пора бы понять одну важную вещь: белорусский лидер всегда выражается предельно ясно и прямо. Он говорит искренне. С его позицией можно соглашаться или нет. Но в четкости и определенности ей точно не откажешь", - подчеркнул бизнесмен.





Он считает очень точным замечание белорусского Президента о том, что от происходящего в Украине конфликта все колоссально устали. "Подобные настроения периодически проскальзывают как в российских, так и в западных медиа, хотя на Западе, пожалуй, реже, чем хотелось бы. Там до сих пор доминирует риторика в духе "мы будем оказывать безоговорочную поддержку столько, сколько потребуется", - сделал акцент Оливер Кемпкенс.





"Однако, если взглянуть на ситуацию объективно, очевидно, что все участники конфликта, как прямые, так и косвенные, поставили на карту слишком многое с точки зрения собственной репутации. Именно поэтому слова Александра Лукашенко о всеобщей усталости заслуживают особого внимания. Нужно открыто признать этот факт. И как только мы признаем, что все действительно устали, появится реальный шанс найти дипломатические решения. Это абсолютно верный посыл", - подчеркнул бизнесмен из Германии.-0-





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