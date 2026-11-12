A1 Tech Day уже скоро: встречаемся на одной из главных технологических конференций года

Компания А1 приглашает представителей бизнеса, государственных организаций, ИТ-сообщества и экспертов по информационной безопасности стать частью одного из главных технологических событий года: на ежегодную практическую конференцию "A1 Tech Day: точка сингулярности". В этом году она пройдет в Минске в еще большем масштабе и продолжит обсуждение ключевых вызовов цифровой эпохи, уделяя особое внимание изменениям, которые искусственный интеллект приносит в работу бизнеса, инфраструктуры и кибербезопасности.





A1 Tech Day состоится 24 ноября 2026 года в Falcon Club в Минске. Участников ожидают выступления ведущих экспертов отрасли, представителей технологических компаний и специалистов-практиков, которые поделятся опытом внедрения современных цифровых решений, максимально приближенных к реальности и основанных на опыте реализации в нашей стране.





Традиционно A1 Tech Day станет площадкой не только для обмена знаниями, но и для профессионального диалога между экспертами, руководителями компаний и специалистами, отвечающими за развитие технологических направлений. Формат конференции, которая за 5 лет стала крупным отраслевым форумом, позволит участникам обсудить актуальные вызовы рынка, познакомиться с новыми подходами и получить практические рекомендации по применению современных технологий в бизнесе.





Регистрация на мероприятие еще открыта. Участие в мероприятии будет бесплатным для профильных специалистов и руководителей организаций, но требует предварительной регистрации. В случае успешной регистрации приглашение будет направлено участникам по электронной почте.





Подробная информация о программе конференции и спикерах будет доступна на сайте мероприятия: techday.a1.by.





Не откладывайте регистрацию и присоединяйтесь к сообществу профессионалов, которые уже сегодня формируют цифровое будущее.





Информационную поддержку в проведении конференции оказывает ведущий информационный ресурс Беларуси - БЕЛТА.





Информационный партнер Белорусское телеграфное агентство

В центре внимания окажутся искусственный интеллект, облачные технологии, защита данных, кибербезопасность, развитие ИТ-инфраструктуры и реальные кейсы цифровой трансформации организаций предприятий и организаций в Беларуси с учетом всех возможностей и ограничений.Технологическими партнерами A1 Tech Day стали Kaspersky, True Conf, UserGate и S-Crypto.