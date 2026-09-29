A1 Tech Day пройдет в Минске в новом формате 

бесплатным, но требует предварительной регистрации. Подробная информация о программе конференции, спикерах и регистрация будут доступны на сайте мероприятия: Участие в мероприятии будет. Подробная информация о программе конференции, спикерах и регистрация будут доступны на сайте мероприятия: techday.a1.by . Регистрация на мероприятие откроется в ближайшее время.





Компания А1 объявляет о проведении V ежегодной практической конференции, которая пройдетв Минске. Конференция соберет представителей бизнеса, государственных организаций, ИТ-сообщества и экспертов в области информационной безопасности и инфраструктурных решений для обсуждения наиболее значимых технологических вызовов и тенденций современности.В этом году конференцияполучила названиене просто так. Ведь сингулярность принято определять как момент, после которого система начинает меняться нелинейно и необратимо. Именно такой метафорой сегодня можно описать стремительное развитие искусственного интеллекта, который меняет привычные подходы к работе с данными, инфраструктурой и цифровой безопасностью.В программе конференции запланированы выступления ведущих экспертов и практиков отрасли, посвященные современным технологическим трендам, развитию облачных сервисов, внедрению ИИ-решений, вопросам кибербезопасности и защиты данных, а также практическим кейсам цифровой трансформации бизнеса и государственного сектора.Следите за обновлениями и не пропустите одну из главных технических конференций года!

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