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24 маленьких мира. Как детская мечта переросла для минчанки в профессию учителя

Опубликовано:

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Общество
04 октября 2026, 15:42

24 маленьких мира. Как детская мечта переросла для минчанки в профессию учителя

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Когда-то Валерия Нестеренко собирала на даче соседских детей и играла с ними в школу. Пока взрослые не видели, исписывала черные кожаные двери мелом, объясняя "ученикам" математику и русский язык. Сегодня она делает это уже серьезно: Валерия - учитель начальных классов гимназии №33 Минска, а в ее классе за партами сидят 24 первоклассника. Накануне Дня учителя корреспондент БЕЛТА поговорила с молодым педагогом о детской мечте, первой учительнице и о том, почему учителем не становятся, а рождаются.

Школу ждала больше, чем каникулы

История Валерии началась в Минске на семейной даче, которая с детства стала для нее особенным местом. Здесь собирались родные, формировались семейные традиции и появлялись первые детские мечты.
Родители Валерии к системе образования отношения не имели - работали в финансовой сфере. Но именно они поддерживали дочь во всех начинаниях. Танцы, лепка из глины, скрапбукинг, театральная школа - в детстве девочка успела попробовать многое. "Родители никогда не заставляли меня, а лишь поддерживали мои интересы. Наверное, поэтому я росла спокойным, но очень увлеченным и целеустремленным ребенком: если мне что-то нравилось, я хотела стать в этом лучшей", - вспоминает педагог.

Большую роль в ее жизни сыграла бабушка. Она читала внучке книги практически с рождения. Уже в полтора года Валерия могла рассказать наизусть "Муху-Цокотуху" Корнея Чуковского.

Именно бабушка научила девочку мечтать - качество, которое молодая учительница считает особенно важным и сегодня. "Из детства мне хотелось бы сохранить именно это - умение мечтать, не бояться увлекаться и вкладываться в любимое дело", - говорит Валерия.
В школу она, по собственному признанию, не просто пошла - она ее ждала. Настолько, что расстроилась, когда узнала, что в первом классе не задают домашних заданий. А затем появилась учительница, которая во многом определила ее будущее.

"Мне хотелось быть похожей на нее"

Первую учительницу Валерия вспоминает с особой теплотой. Татьяна Николаевна стала для нее примером человека, который действительно любит свою работу. Особенно нравился урок "Человек и мир". Там детям не просто давали знания, им показывали, рассказывали, предлагали интересные задания.

Теперь некоторые приемы своей первой учительницы Валерия использует сама. "Она очень отдавалась своей профессии, и в моем выборе есть ее большая заслуга. Мне хотелось быть похожей на нее", - признается педагог.
Гуманитарные предметы школьнице давались легче всего: нравилось читать, рассуждать, узнавать новое. А вот с математикой иногда возникали сложности - не из-за непонимания, а из-за желания сделать все быстрее и невнимательности. При этом Валерия была активной участницей школьной жизни. Если появлялась возможность помочь или организовать что-то для школы, она старалась не оставаться в стороне. Позже, уже в студенческие годы, к этому добавилось волонтерство.

"С детства знала, что буду учителем"

Погружение в профессию учителя для Валерии, кажется, по-настоящему началось не с момента поступления в профильный вуз, а гораздо раньше - на уже упомянутой даче, где девочка собирала соседских детей и устраивала собственные уроки.

Младшая сестра тоже рано научилась читать, писать и считать. Разница между сестрами всего три года, но Валерия успела стать для нее своеобразным домашним педагогом. "Так, сама того не осознавая, я делала первые шаги в профессии", - говорит она.
Родители сначала отнеслись к выбору дочери скептически, предлагали другие варианты. Но в итоге, как и всегда, поддержали. "Для меня никогда не стоял вопрос, кем быть: я с детства знала, что буду учителем", - признается Валерия.

Почему именно начальная школа? Ответ для нее связан прежде всего с детьми. "Я люблю их за искренность, душевную чистоту и честность. Работа с младшими школьниками - это постоянный поиск: нужно подобрать интересный метод, прием, сделать урок доступнее и увлекательнее, придумать задания, которые они выполнят с удовольствием. Чтобы учеба была им в радость, а не в тягость", - рассказывает учительница.

24 маленьких мира

Сегодня вместо соседских ребят на даче - настоящий первый класс. Перед Валерией каждый день 24 ученика, и это для нее не просто цифра в журнале. "Каждый день на меня возложена огромная ответственность: передо мной сидят 24 первоклассника, и моя задача - вложить в их светлые головы знания. Я ответственна не только перед их родителями, но и перед будущим нашей страны", - говорит педагог.
Первый день работы учителем она помнит до сих пор. Торжественная линейка, дети, родители - и волнение, которое особенно сильно ощущалось, когда нужно было выступать перед взрослыми. "Говоря речь перед родителями, я немного волновалась, голос дрожал. А с детьми чувствовала себя гораздо комфортнее", - вспоминает Валерия.

Первые ученики быстро объяснили молодому специалисту главное правило начальной школы - расслабляться нельзя ни на секунду. Также современный учитель, считает она, должен хорошо понимать, чем живут его ученики, следить за новыми тенденциями и постоянно искать способы сделать занятия интереснее.

Учитель тоже должен учиться

До начала работы Валерия представляла учителя прежде всего человеком, который вдохновляет и ведет за собой. Теперь к этому образу добавились ежедневный труд, ответственность и постоянное саморазвитие. Единственным сюрпризом для нее стало количество документации.

Но главный принцип молодого педагога от этого не изменился - нельзя развивать других, если сам перестал развиваться. "Если не развиваешься сам, как ты можешь развить другого? Учительство - это не профессия, а путь, который мы проходим вместе с конкретными детьми. У каждого он уникален", - считает Валерия.
Она хочет быть для своих учеников не только человеком у доски, который объясняет правила и проверяет тетради. Ей важно, чтобы спустя годы они вспоминали ее с благодарностью, могли прийти с вопросом или проблемой и не боялись попросить совета. "Мне бы хотелось, чтобы мои ученики знали: я всегда готова прийти к ним на помощь", - говорит учительница.

"Не переставай мечтать"

Если бы Валерия сегодня могла встретиться с той маленькой девочкой, которая играла в школу на даче, она сказала бы ей не сомневаться в своей мечте. "Не переставай мечтать, прислушивайся к тому, чего действительно хочешь, и помни, что твой выбор тебя не подведет", - говорит она.
Возможно, та девочка с мелом в руках уже тогда знала о своем будущем больше, чем ей казалось. Просто прошло время, прежде чем импровизированный класс на даче превратился в настоящий школьный кабинет. А привычка мечтать, которую когда-то привила бабушка, осталась. Теперь Валерия помогает мечтать и своим ученикам, учит их превращать эти мечты в цели.-0-
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