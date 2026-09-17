18 лет без связи с родными. Как простые люди переживали разделение Беларуси

17 сентября, Береза /Корр. БЕЛТА/. Вдоль Житковичского района в 1921-1939 годах проходила советско-польская граница. Она на 18 лет разделила многие семьи, жившие в соседних деревнях. Об этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказал председатель Вересницкого сельисполкома Денис Гаврилов.
В День народного единства в Березу с раннего утра приезжают люди из разных уголков Беларуси. Дань памяти узникам концентрационного лагеря Береза-Картузская и жертвам этноцида отдают жители близлежащих районов, едут из Гродненской, Минской, Витебской и других областей. Они преодолевают десятки и сотни километров, чтобы возложить цветы в памятном для белорусов месте.
"С 1921 по 1939 годы вдоль Житковичского района проходила граница. На территории нашего района размещался 18-й погранотряд. Искусственно созданная граница разъединила и создала трудности людям, которые там проживали. До 1921 года никто не думал, что белорусы могут быть разделены. Это сложные, можно сказать, темные годы в истории нашей страны", - считает Денис Гаврилов.
На долгих 18 лет оказались разделены семьи, которые проживали в приграничных территориях. Часть из них жили в БССР, а другие - на территориях Западной Беларуси в составе Польши. Например, уникальная история у Большого Малешево Столинского района Брестской области и Малешева Житковичского района Гомельской области. В 1921-1939 годах между ними прошла советско-польская государственная граница.
"Получилось так, что эти деревни, которые буквально в полутора километрах друг от друга находятся, были полностью друг от друга изолированы на 18 лет, - рассказал мужчина. - Моя бабушка родом с территории Западной Беларуси. Вся ее родня после 1921 года оказалась за границей, связи не было. В нашем районе немало деревень, через которые проходила граница. Очень много родных и близких тогда потеряли многовековую связь".
Береза - в эти дни стала местом притяжения. В городе с 1934 по 1939 годы существовал концентрационный лагерь Береза-Картузская, узниками которого были люди, выражавшие несогласие с польской властью. Тысячи заключенных прошли через каторжный труд, пытки и унижения. На месте концлагеря сейчас находится обелиск, рядом располагается музейная экспозиция о Березе-Картузской.-0-Фото Виолетты Южаковой
Общество
17 сентября 2026, 16:48
18 лет без связи с родными. Как простые люди переживали разделение Беларуси
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