В составе конкурсного жюри - заслуженная артистка Республики Беларусь, заведующий кафедрой эстрады, доцент искусств БГУКИ Ирина Дорофеева, популярная белорусская певица, артиста Молодежного театра эстрады Гюнешь Абасова, заведующая отдела международного сотрудничества Центра культуры "Витебск" Дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Светлана Авдеева, начальник управления государственных специальных культурных мероприятий Министерства культуры Инна Адамович, а также директор Минского областного центра народного творчества Ирина Позняк, заведующий сектором организации концертных мероприятий Минского областного центра народного творчества Христина Дайняк и музыкальный продюсер, заместитель директора ООО "Музыкальная медиакомпания" Татьяна Кулакова.

Мы пообщались и с участниками отборочного тура, которые не скрывали своего волнения перед выходом на сцену. Виктории Бадытчик из Клецкого района 13 лет, а музыка в ее жизни появилась еще в самом раннем детстве. "Я фанат народной песни и этот жанр мне наиболее удается, хотя могу и рэп зачитать. Не боюсь сцены и сама песня меня всегда вдохновляет. Могу похвастаться, что являюсь суперфиналисткой проекта "Фактор.бай", была в команде популярного рэпера Nkeeei. Очень понравилось, поэтому очень хочу пройти на "Славянский базар", - рассказала Виктория. Мы пообщались и с участниками отборочного тура, которые не скрывали своего волнения перед выходом на сцену. Виктории Бадытчик из Клецкого района 13 лет, а музыка в ее жизни появилась еще в самом раннем детстве. "Я фанат народной песни и этот жанр мне наиболее удается, хотя могу и рэп зачитать. Не боюсь сцены и сама песня меня всегда вдохновляет. Могу похвастаться, что являюсь суперфиналисткой проекта "Фактор.бай", была в команде популярного рэпера Nkeeei. Очень понравилось, поэтому очень хочу пройти на "Славянский базар", - рассказала Виктория.

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дан старт региональным отборочным турам для участия в XXXVI Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск" и XXV Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск". Первыми свое исполнительское мастерство получили возможность продемонстрировать вокалисты из Минской области, передает корреспондент БЕЛТА.Участие в региональном отборочном туре от центрального региона принимают более трех десятков юных и взрослых вокалистов до 31 года. Для каждого из них даже отборочный тур, к которому велась долгая подготовка, - это возможность показать свои вокальные возможности, сценическую культуру и в целом заявить о себе.Как отметила председатель жюри, председатель Союза композиторов Беларуси, член экспертной комиссии Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи, председатель цикловой комиссии "Искусство эстрады. Пение" Минского государственного колледжа искусств Елена Атрашкевич, перед жюри на отборочных турах стоит непростая задача - подобрать ребят, голоса которых будут звучать на сцене наиболее убедительно."На отборочном туре мы сразу не увидим готовых артистов, но важно заметить то, что они в перспективе таковыми могут стать. Мне приходится очень много работать с молодежью, я наблюдаю рост наших детей и могу сказать, что из тех ребят, кто когда-то был конкурсантом, выросли настоящие звезды эстрады. Хотелось бы отметить, что у каждой области существует своя вокальная школа, традиции, отличительные особенности, но объединяет все регионы то, что становится все больше и больше ребят, которые хотят получить профильное музыкальное образование, кто занимается эстрадными исполнением достаточно серьезно. С этими ребятами работают опытные педагоги, которые, как и их воспитанники, заточены на победу. А высшим пилотажем в нашей стране является именно "Славянский базар", который и задает для вокалистов эту высокую планку", - рассказала Елена Атрашкевич, подчеркнув, что на уровне государства и профильного министерства создаются все условия для того, чтобы молодые таланты могли не только расти, но и обладали возможностью показать свои способности."Готовилась очень долго, хотелось как можно лучше подать свои песни, показать зрителям свой характер и широту души, и свой костюм, в котором есть элементы народного костюма Клецкого района", - поделилась она.Из Узденского района приехала 11-летняя Валерия Лобан. "Учусь в школе искусств у педагога Анатолия Геннадьевича Фалько. Люблю эстрадную песню, которая заряжает энергией, дарит эмоции. Хочу стать популярной, а для этого нужно еще много учиться и трудиться", - рассказала Валерия, которую на конкурном отборе поддерживает мама Екатерина."Дочь любит музыку, поэтому мы всячески стараемся поддерживать ее интерес. Хочется, чтобы она получила опыт и участие даже в отборочном этапе - это большая школа", - отметила мама.Вера Лагутко родом из Мядельского края. "Моя бабушка всегда выступала на сцене, сестры отлично поют и имеют музыкальное образование, ни один праздник в нашем доме не обходится без песни. Поэтому прежде, чем научиться говорить, я научилась петь. И любовь моя к музыке безгранична, она сопровождает меня везде - от хора в костеле до репетиций в школе. Ну а предпочтение я отдаю патриотическим песням, рассказывающим о Беларуси, ее красоте и славной истории", - поделилась девочка.Участница отбора из взрослой группы Анна Ганенко представляет Слуцкий регион, является выпускницей эстрадной студии молодежного центра, где сейчас и работает. "Пою с четырех лет, всегда пела очень громко и поначалу даже боялась собственного голоса. Но страх прошел, когда поняла, что мое пение нравится другим. Так пришла любовь к сцене. Репертуар разный, больше, конечно, эстрадный - ближе мне по характеру и сути. Это и хочу донести зрителю. А всем участникам хочу пожелать верить в себя, уверенно идти к своей цели и не опускать руки в случае, если не удалось победить", - рассказала она.-0-