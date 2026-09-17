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Зима не станет испытанием, если к ней качественно подготовились заранее - Крупко

Опубликовано:

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Регионы
17 сентября 2026, 08:46

Зима не станет испытанием, если к ней качественно подготовились заранее - Крупко

Фото Гомельского облисполкома
Фото Гомельского облисполкома
Фото Гомельского облисполкома
17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Зима не станет испытанием, если к ней качественно подготовились заранее. Это подчеркнул председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на заседании облисполкома при рассмотрении вопроса о готовности организаций Гомельской области к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов и о подготовке к содержанию скота в зимне-стойловый период, передает корреспондент БЕЛТА.
В минувшем осенне-зимнем сезоне область в целом обеспечила надежное энергоснабжение потребителей, серьезных сбоев, способных повлечь социальные последствия, не допущено, констатировал Иван Крупко. "Для Гомельской области это закономерный результат. На протяжении многих лет регион отличается высокой организованностью в проведении предзимних работ. Мы привыкли завершать подготовку заранее, не дожидаясь календарной осени. Оформление паспортов готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии традиционно завершалось до 1 сентября - на месяц раньше установленного постановлением Совета Министров срока. Такой порядок работы считаю правильным и его необходимо сохранить", - озвучил свое видение председатель облисполкома. 
Вместе с тем, обратил внимание он, отдельные районы эту планку не выдержали и оформили паспорта готовности, например, 10 сентября. "Да, речь о нескольких днях. Но в вопросах подготовки к зиме несколько дней могут многое изменить. Поэтому требование здесь должно быть однозначным: к началу отопительного периода все объекты должны быть технически готовы, а документы - оформлены в установленном порядке и в установленные сроки", - обозначил глава региона.
Особое внимание - объектам социальной сферы, здравоохранения, образования, учреждениям с круглосуточным пребыванием людей, жилому фонду. "Здесь не может быть формального отношения к проверке котельных, тепловых сетей, электрооборудования, резервных источников питания", - сделал акцент руководитель области.

Отдельный вопрос - подготовка дорог. "Первый серьезный снег очень быстро показывает качество проведенной летом работы. Поэтому руководители дорожных организаций должны четко понимать: техника, материалы, механизмы, люди - все необходимое для зимнего содержания должно находиться в готовности до ухудшения погоды", - подчеркнул Иван Крупко. 

"Зима не станет испытанием для системы, если к ней качественно подготовились заранее", - сделал акцент он. 

Говоря о животноводстве, председатель облисполкома обратил внимание: зимне-стойловый период - один из ключевых этапов в работе сельскохозяйственных организаций. А от условий содержания напрямую зависят сохранность поголовья, продуктивность животных, расход кормов, себестоимость продукции и в конечном итоге экономика хозяйства.

"На ферме должны быть исправны системы и отопления, и вентиляции, подготовлены помещения, водоснабжение, кормораздатчики, электрооборудование, обеспечен необходимый запас кормов. Руководитель хозяйства должен знать состояние каждого животноводческого объекта и понимать, какие вопросы еще необходимо закрыть. Не допустимо продолжать ремонтные работы на ферме зимой. Если сегодня где-то есть отставание, говорите открыто. И сразу надо определить, что требуется для устранения проблемы, кто отвечает и когда работа будет завершена", - обратился к ответственным Иван Крупко. 

"В целом наша задача понятна: войти в осенне-зимний период организованно, без авралов и неоправданных рисков. Каждый руководитель должен отвечать за тот участок, который ему поручен. Зимой спрашивать будем за результат - за тепло в домах и учреждениях, бесперебойную работу инфраструктуры, безопасные дороги и нормальные условия содержания животных", - резюмировал председатель облисполкома.-0-
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