ЖКХ Минской области подготовлено более 470 единиц техники к осенне-зимнему периоду 

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммунальными предприятиями центрального региона подготовлено к осенне-зимнему периоду более 470 единиц техники. Об этом БЕЛТА сообщили в ГО "ЖКХ Минской области".



Предприятия ЖКХ региона завершают подготовку к работе в зимний период.



"Для содержания улично-дорожной сети уже подготовлено 474 единицы техники. В арсенале коммунальщиков пескоразбрасыватели, солераспределители, погрузчики, техника для вывоза снега. Вся задействованная техника оборудована GPS-навигацией, а также датчиками положения отвала и удара. Это позволяет контролировать качество уборки и оптимизировать работу на маршрутах. Вся техника имеет допуск к участию в дорожном движении", - сообщили в ГО "ЖКХ Минской области".



Параллельно ведется активная работа по заготовке песко-соляной смеси, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойное движение на закрепленных территориях области даже в самые сильные снегопады и гололедицу.-0-