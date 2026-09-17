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Животные отравились удобрениями. В Рогачевском районе виновные в падеже коров возместят более 24 тыс. рублей ущерба

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
17 сентября 2026, 15:29

Животные отравились удобрениями. В Рогачевском районе виновные в падеже коров возместят более 24 тыс. рублей ущерба

Фото прокуратуры Рогачевского района
Фото прокуратуры Рогачевского района
Фото прокуратуры Рогачевского района
17 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Рогачевского района в интересах сельхозпредприятия предъявила в суд иск о взыскании ущерба, причиненного в результате падежа скота, в сумме более 24 тыс. рублей. Подробности сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Падеж шести голов КРС произошел в одном из хозяйств района в мае. "За несколько дней до этого с лицевой стороны сарая одна створка ворот была сломана, а с другой стороны двери были закрыты просто на веревку. Ночью в сарае коровы сломали металлическую перегородку, отделяющую кормовой стол. Затем вышли, порвав веревку и выломав двери. Через некоторое время шесть животных пало на территории фермы. Сотрудники районной ветстанции на этом месте обнаружили остатки фосфорных удобрений. Согласно актам на выбытие, причинами падежа КРС явились тимпания рубца, отравление фосфорными удобрениями", - рассказали в прокуратуре Гомельской области.

Как выяснилось, ранее на том месте - на открытой местности - располагались и хранились минеральные удобрения (азотные, фосфорные, калийные). После перемещения удобрений их остатки никто не убрал, они оставались на траве и земле. Гибель животных стала возможна из-за недобросовестного отношения к трудовым обязанностям исполнительного директора предприятия, сторожа и зоотехника. 

"Согласно ст.937 Гражданского кодекса юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей. С учетом того, что исполнительный директор был назначен на должность отрытым акционерным обществом, исковые требования были предъявлены к юридическому лицу", - пояснили в областной прокуратуре.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора Рогачевского района, взыскав с двух виновных работников сельхозпредприятия и с управляющей организации более 24,6 тыс. рублей ущерба.

Решение суда вступило в законную силу.-0-
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