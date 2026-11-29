29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Витебска Ульяна Кухновец путешествует по городам Беларуси и собирает на память билеты из общественного транспорта. Своей коллекцией девушка поделилась в соцсетях, а об опыте путешествий и любимых местах рассказала корреспонденту БЕЛТА.





По словам Ульяны, все началось со спонтанной поездки в Могилев зимой 2025 года. "Тогда мы с друзьями гуляли, а обратно на вокзал поехали на троллейбусе. Я положила билет под чехол телефона и совсем забыла про него. Позже, уже летом, ездила на девичник и свадьбу подруги, так у меня появились билеты из первых трех городов. Именно тогда меня осенило. Они были такие разные, что я решила: такое нишевое хобби должно стать частью моей жизни. А еще удивило, что в Могилеве разные талоны на разные виды транспорта", - рассказала она.





Сегодня в коллекции девушки 14 билетов из 10 городов. "Для меня важно, чтобы они не повторялись. Сейчас у меня есть образцы из всех областных городов, а еще родных Барановичей, Орши, Пинска, Мозыря. Не удалось добыть билетик из Полоцка, Браслава, Городка, хоть я и была там. Самой яркой во всех смыслах стала поездка на тюльпановые поля около агрогородка Тышковичи", - добавила Ульяна.





Ее пост с фотографией коллекции стал популярным в социальных сетях, белорусы в комментариях стали присылать и свои подборки. "У людей огромные стопки билетов! Меня удивило, что такие коллекции настолько популярны. Мне даже предлагали пополнить, но для меня важно в первую очередь самой побыть в городе, с которого у меня лежит билет. Больше всего обратила внимание на старые образцы, например из Минска, еще с тех времен, когда проезд стоил 5 тыс. рублей до деноминации", - поделилась собеседница.





Теперь Ульяна коллекционирует не только билеты, но и специальные печати. А также подсмотрела, как люди, при помощи клячки переносят рисунки с люков, элементов памятников в блокнот.





"Мне нравится собирать такие необычные коллекции. Езжу в другие города по возможности, если есть свободные выходные. Надо еще все печати в Минске собрать. Хочется доехать до замков в Мире и Несвиже", - перечислила планы на будущее путешественница.-0-