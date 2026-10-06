Жительница Ушачского района убила новорожденного сына - суд вынес приговор

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Ушачского района приговорена к 15 годам лишения свободы за убийство новорожденного ребенка. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.





В марте 2026 года пьяная 25-летняя жительница Ушачского района родила мальчика в одной из построек на участке. Женщина не хотела воспитывать и содержать сына, поэтому разорвала пуповину новорожденного. Из-за этого младенец упал в выгребную яму и погиб от утопления. В организме ребенка эксперты также обнаружили этиловый спирт, попавший туда внутриутробно из-за употребления женщиной алкоголя незадолго до родов.





После случившегося женщина скрыла факт рождения сына, не пыталась его спасти и умышленно не обратилась за медпомощью. При этом она уже была лишена родительских прав в отношении малолетней дочери из-за проблем с алкоголем и асоциального образа жизни.





С учетом представленных гособвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда постановила обвинительный приговор. На основании п.2 ч.2 ст.139 УК женщине назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании ст.107 УК к ней также применены принудительные меры безопасности и лечения от хронического алкоголизма. Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-