Жительница Солигорского района нашла ружье при уборке в старом доме

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области стартовало специальное комплексное мероприятие "Арсенал". В первый же день в Солигорском районе зафиксирован случай добровольной сдачи оружия: местная жительница передала правоохранителям опасную находку. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.



Во время уборки в старом родительском доме женщина обнаружила одноствольное ружье и передала находку правоохранителям. Несмотря на солидный возраст и следы коррозии, при первичном осмотре милиционерами оружие оказалось полностью комплектным и исправным.



В милиции напомнили, что согласно законодательству, лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, полностью освобождаются от административной и уголовной ответственности.



Правоохранители также призывают граждан не рисковать своей безопасностью: при обнаружении неучтенного оружия или боеприпасов следует незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.-0-