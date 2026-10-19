19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области стартовало специальное комплексное мероприятие "Арсенал". В первый же день в Солигорском районе зафиксирован случай добровольной сдачи оружия: местная жительница передала правоохранителям опасную находку. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.
Во время уборки в старом родительском доме женщина обнаружила одноствольное ружье и передала находку правоохранителям. Несмотря на солидный возраст и следы коррозии, при первичном осмотре милиционерами оружие оказалось полностью комплектным и исправным.
В милиции напомнили, что согласно законодательству, лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, полностью освобождаются от административной и уголовной ответственности.
Правоохранители также призывают граждан не рисковать своей безопасностью: при обнаружении неучтенного оружия или боеприпасов следует незамедлительно обращаться в органы внутренних дел.-0-
Регионы
19 октября 2026, 19:00
Жительница Солигорского района нашла ружье при уборке в старом доме
Фото УВД Минского облисполкома
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