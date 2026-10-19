Жительница Сморгонского района помогла вернуть родителям потерявшегося 4-летнего мальчика

19 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском РОВД вручили благодарность многодетной маме Елене Болзан, которая помогла вернуть родителям потерявшегося 4-летнего ребенка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.В День матери, 14 октября, Елена Болзан возвращалась из Сморгони домой в деревню и в двух километрах от райцентра увидела незнакомого маленького мальчика. Он в одиночестве шел в сторону пригородных деревень."Я ехала с дочкой с танцев. Выехав за город, увидела у обочины маленького ребенка. Остановилась, включила аварийку. А малыш быстрым шагом пошел дальше, - вспоминает Елена. - Я поняла, что он совсем один. Мне стало за него страшно."Женщина проявила истинное материнское сочувствие. Она заговорила с малышом. Тот рассказал, что его зовут Тимур, ему четыре года и он идет "к папе домой", но назвать адрес, фамилию или место работы родителей не смог. На все вопросы отвечал: "Не знаю"."Он отказался садиться в машину, просто стоял и обнимал меня. Уже когда я начала звонить в милицию, мальчик заплакал," - продолжила рассказ Елена.Позвонив мужу и в скорую помощь, женщина вызвала милицию. Буквально через девять минут на линию 102 поступило сообщение от мамы ребенка, которая потеряла сына вблизи одного из торговых центров в Сморгони.Начальник Сморгонского РОВД Дмитрий Мисюк подчеркнул: трудно сказать, что могло случиться с малышом, если бы неравнодушная женщина не увидела его на дороге и не остановилась. От лица сморгонской милиции он поблагодарил Елену за неравнодушие, чуткость и готовность оказать помощь, вручил благодарность и премию."Мои дети, узнав об этом, сказали: "Мама, ты герой!" - с улыбкой сказала Елена Болзан.-0-