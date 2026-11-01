Жительница Новополоцка лишилась сбережений и кредитов, доверившись "бизнесмену из Риги"





Представившись успешным бизнесменом из Риги, мужчина быстро привлек внимание. Рассказывал о своих успехах в сфере криптовалют и инвестиций, рисуя картину легкого пассивного заработка и предложив заработать своей новой знакомой.





Суть предложения сводилась к регистрации на некой инвестиционной бирже, куда нужно было переводить денежные средства, а затем якобы выводить их с прибылью. Поначалу новополочанка отнеслась к этому скептически, но настойчивые уговоры и убедительные рассказы о возможностях быстрого обогащения сделали свое дело.





Следуя инструкциям "консультанта", женщина зарегистрировалась на указанной бирже и начала переводить на счет свои сбережения. Собеседник в мессенджере продолжал давать советы, как правильно вкладывать деньги, чтобы получить максимальную прибыль.





В сентябре "бизнесмен" убедил женщину взять кредит, чтобы увеличить обороты и прибыль. Поверив в сказку о легких деньгах, женщина отправилась в Минск. Она оформила кредиты в нескольких банках на сумму более 30 тыс. рублей. Обменяла полученные наличные на доллары и передала их курьеру, который должен был доставить деньги знакомому, чтобы он мог внести их на счет и обеспечить заработок в гораздо большем объеме.





Вернувшись домой, женщина с нетерпением ждала момента, когда сможет увидеть рост своего дохода. Но когда попыталась зайти в личный кабинет на бирже, оказалось, что доступ заблокирован. Попытки связаться с "бизнесменом" также не увенчались успехом: переписка в мессенджере была удалена, а сам мужчина исчез, перестав отвечать на сообщения. В этот момент новополочанка осознала, что стала жертвой мошенников.





В милиции предупреждают: заманчивые предложения о быстром доходе, особенно от незнакомцев в интернете, зачастую являются лишь ловушкой мошенников. Не доверяйте случайным собеседникам, не оформляйте кредиты для сомнительных инвестиций и не передавайте деньги незнакомым людям.-0-

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Новополоцка обратилась в правоохранительные органы после того, как поняла, что стала жертвой обмана. Началось все с сообщения, которое женщина получила в мессенджере от незнакомца. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.