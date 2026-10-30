Жительница Минска попалась на уловки мошенников и лишилась 38 тыс. рублей

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Минска поверила в "заказное письмо из налоговой" и потеряла 38 тыс. рублей, часть из которых кредитные. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.





В Московское РУВД столицы обратилась 48-летняя женщина, ставшая жертвой телефонных мошенников. В мессенджере с ней связался якобы сотрудник "Белпочты" и сообщил о "заказном письме из налоговой инспекции". Чтобы получить документ, женщина продиктовала код из СМС. Далее ей прислали фото чека о якобы совершенном переводе 10 тыс. рублей на имя неизвестного человека. Затем последовал видеозвонок от "сотрудника Нацбанка", который запугал женщину информацией, что на ее имя оформлены кредиты и деньги ушли на счета лиц, находящихся в розыске. Ненастоящий следователь КГБ в форме окончательно запугал ее, позвонив ей по видеосвязи. Он сообщил о возбуждении в отношении нее уголовного дела и заставил следовать указаниям.





Под психологическим давлением мошенники дважды вынудили жертву взять кредиты. Сначала она оставила 25 тыс. рублей в тайнике, а затем перевела все свои накопления и новый заем на криптокошелек преступников. Только спустя время, осознав, что стала жертвой аферистов, женщина обратилась в милицию. Общая сумма ущерба составила 38 тыс. рублей.





По данному факту возбуждено уголовное дело.-0-