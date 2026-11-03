Жительница Барановичей поверила мошеннической рекламе о заработке на бирже и лишилась более 20 тыс. рублей

3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Барановичей поверила мошеннической рекламе в социальной сети о заработке на бирже и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.





В оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД обратилась 44-летняя местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, поверив в обещания легкого заработка на трейдинге. По словам горожанки, в одной из социальных сетей ей на глаза попалась реклама с предложением быстро и без особых усилий заработать на биржевых сделках. Женщина заинтересовалась и отправила запрос. Через несколько дней в мессенджере Telegram позвонил незнакомец. Он подробно объяснил условия и предложил перевести деньги на предоставленный счет, чтобы начать зарабатывать на бирже.





Жительница Барановичей выполнила все инструкции и вскоре увидела в личном кабинете позитивную динамику: баланс рос, графики радовали. Вдохновленная успехом, она два месяца пополняла счет, вложив более 20 тыс. рублей. Только тогда, когда попыталась вывести деньги и не смогла, женщина осознала обман.





Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК.-0-