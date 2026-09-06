Жителя Волковысского района, пытавшегося обменять в ГАИ поддельные права на настоящие, оштрафовали на 70 базовых

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Волковысского района рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.380 УК, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном суде.



Как установлено, обвиняемый после нескольких неудачных попыток получения водительского удостоверения по результатам сдачи экзамена в ГАИ, не имея права управления транспортными средствами, в 2016 году приобрел в интернете подложное водительское удостоверение, дающее право на управление транспортными средствами категории В. В апреле 2026 года он предъявил этот подложный документ сотрудникам ГАИ на территории Волковысского района при остановке транспортного средства под его управлением.



На этом обвиняемый не остановился и в мае 2026 года, надеясь на благоприятный исход, предоставил подложное водительское удостоверение в МРЭО ГАИ Волковысского РОВД для обмена в связи с истечением срока его действия, рассчитывая незаконно получить официальный документ на право управления транспортными средствами, однако подделка была своевременно выявлена сотрудниками ГАИ.



Приговором суда обвиняемый признан виновным в использовании заведомо подложного официального документа, предоставляющего права, и на основании ч.1 ст.380 УК ему назначено наказание в виде штрафа в размере 70 базовых величин.



Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-